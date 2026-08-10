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В псковские колледжи и техникумы проекта «Профессионалитет» подано 2 365 заявлений

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Число заявлений, направленных абитуриентами в колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет» в 2026 году, достигло 1,1 миллиона, сообщили в Минпросвещения РФКак уточнили в региональном министерстве образования, в псковские колледжи, участвующие в проекте, на сегодняшний день подано уже 2 365 заявлений. 

В Псковской области ядром проекта «Профессионалитет» является Псковский политехнический колледж, в сетевой форме в проекте участвуют Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный колледж и Псковский колледж искусств.

На сегодняшний день в эти колледжи подано 2 365 заявлений от абитуриентов. План по приему в них – 729 бюджетных мест. Наиболее востребованными специальностями по количеству заявлений стали «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Технологии индустрии красоты», «Поварское и кондитерское дело», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Правоохранительная деятельность», «Дизайн (по отраслям)», «Сетевое и системное администрирование».

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