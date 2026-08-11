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День деревни Гвоздово отметили в Великолукском округе

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Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов стал гостем на Дне деревни Гвоздово Великолукского округа, где праздник объединил не только местных жителей, но и соседей из Локнянского муниципального округа. Концертная программа получилась насыщенной благодаря таланту местных и приезжих артистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Законодательное Собрание Псковской области

После торжественной части Андрей Козлов вместе с коллегой из Великолукского округа Ольгой Федосеенко поговорил с жителями о перспективах территории. Главной темой стало создание территориального общественного самоуправления. Парламентарии объяснили гвоздовцам, какие грантовые возможности открывает ТОС для благоустройства и реализации местных инициатив.

 

«Спасибо жителям Гвоздово за гостеприимство, неравнодушие, продуктивный диалог и готовность активно участвовать в развитии деревни! Желаю каждому дому – мира, уюта и благополучия, а деревне – процветания!» – поделился депутат.

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Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

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