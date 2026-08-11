Кардиолог рассказала, сколько часов в сутки необходимо спать

Сон менее шести часов в сутки связан с повышенным риском ишемической болезни сердца, поэтому важно спать семь-восемь часов, рассказала врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова.

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«Сон менее шести часов связан с повышенным риском развития ишемической болезни сердца», — сказала Анастасия Поскакалова.

По словам врача, основой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является средиземноморская диета: овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые и рыба. Также важна физическая активность не менее 150 минут в неделю, добавила Анастасия Поскакалова.

Она призвала полностью отказаться от курения, включая вейпы, регулярно измерять давление и при показателях от 135 на 85 миллиметров ртутного столба обращаться к врачу. Для раннего выявления болезней врач порекомендовала проходить ЭКГ, контролировать уровень холестерина и глюкозы, а после 40 лет ежегодно обследоваться и раз в три года делать УЗИ артерий шеи, пишет «Лента.ру».