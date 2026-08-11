 
Общество

Кардиолог рассказала, сколько часов в сутки необходимо спать

0

Сон менее шести часов в сутки связан с повышенным риском ишемической болезни сердца, поэтому важно спать семь-восемь часов, рассказала врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Сон менее шести часов связан с повышенным риском развития ишемической болезни сердца», — сказала Анастасия Поскакалова.

По словам врача, основой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является средиземноморская диета: овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые и рыба. Также важна физическая активность не менее 150 минут в неделю, добавила Анастасия Поскакалова.

Она призвала полностью отказаться от курения, включая вейпы, регулярно измерять давление и при показателях от 135 на 85 миллиметров ртутного столба обращаться к врачу. Для раннего выявления болезней врач порекомендовала проходить ЭКГ, контролировать уровень холестерина и глюкозы, а после 40 лет ежегодно обследоваться и раз в три года делать УЗИ артерий шеи, пишет «Лента.ру».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026