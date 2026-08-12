Проект «Билет в будущее» охватит порядка 32 тысяч школьников в Псковской области

В новом учебном году в Псковской области для школьников проведут восемь занятий в рамках курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», который является частью Единой модели профориентации «Билет в будущее». Предполагается, что в новом учебном году занятия охватят почти 32 тысяч школьников в Псковской области, сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО).

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда гуманитарных проектов

Уроки посвятят развитию промышленных технологий в машиностроительных предприятиях региона, а также высокотехнологичным компаниям, работающим на Псковщине. Кроме того, ребята смогут узнать о самых востребованных профессиях, о возможностях образования и актуальных стратегиях поступления в вузы и учреждения СПО.

Отдельное внимание на занятиях уделят развитию педагогического образования в Псковской области. Ребята также познакомятся с особенностями псковской сферы сервиса и туризма, узнают о тонкостях работы в сфере медицины, профилактики и реабилитации. Часть занятий отнесут к развитию сельского хозяйства региона: школьники узнают о традициях, достижениях и инновациях в АПК. В цикл уроков включена также тема о развитии псковского предпринимательства и бизнеса.

Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» проводится во всех школах Псковской области, его участниками являются ребята, обучающиеся в общеобразовательных школах с 6 по 11 классы.

«Этот курс внеурочной деятельности формирует готовность к профессиональному самоопределению учеников через знакомство с востребованными профессиями и достижениями России в различных отраслях экономики. Он знакомит с разнообразием образовательных возможностей для осознанного формирования индивидуального профессионально-образовательного маршрута с учетом интересов, склонностей и способностей. Кроме того, курс позволяет формировать у ребят навыки и умения конструирования индивидуального образовательно-профессионального маршрута и его адаптации с учетом возможностей среды, в том числе с использованием инструментов портала «Билет в будущее» как базового цифрового инструмента планирования профессиональной траектории: выстраивания карьеры, поиска работы и прохождения практик», – отметили специалисты министерства образования Псковской области.

Единая модель профориентации представляет собой путь к профессии. Ее основу составляет профориентационный минимум, в который входят курс «Россия – мои горизонты», проект «Билет в будущее» и профильные классы. Профориентационный минимум предусматривает проведение мероприятий в каждой школе. Среди них – занятия курса «Россия – мои горизонты» и тестирование, позволяющее определить предрасположенность ребёнка к той или иной специальности, экскурсии на ведущие предприятия.

В Москве с 5 по 7 сентября пройдет федеральный форум «Россия – мои горизонты», который объединит тех, кто работает с профориентацией в школах, регионах, образовательных организациях и на предприятиях. Ранее на ПМЭФ был анонсирован Всероссийский месяц профориентации. Его события в регионах также войдут в программу форума «Россия – мои горизонты».

С 2025 года профориентационная работа с учащимися проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».