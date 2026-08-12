Детский эндокринолог Юлия Солдатова скончалась в Пскове

Скончалась врач-эндокринолог Детской областной клинической больницы Юлия Солдатова, сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Детская областная клиническая больница / ВКонтакте

«С глубокой печалью сообщаем: сегодня ушла из жизни замечательный человек и потрясающий врач‑эндокринолог, детский специалист Юлия Георгиевна Солдатова. Её профессионализм, чуткость и искренняя забота о маленьких пациентах навсегда останутся в памяти коллег и семей, которым она помогла. Юлия Георгиевна посвятила себя благородному делу — здоровью детей, и её труд — настоящий пример преданности профессии», - сообщили в больнице.