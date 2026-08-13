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В псковском облздраве прокомментировали ситуацию с отсутствием сульфата бария

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Дефицита сульфата бария в медицинских учреждениях Псковской области нет, сообщили в министерстве здравоохранения региона в ответ на запрос Псковской Ленты Новостей. 

В редакцию обратилась читательница с жалобой на невозможность пройти рентгенологическое исследование в Псковской областной клинической больнице. По словам девушки, ее матери гастроэнтеролог назначил рентген брюшной полости, однако в медучреждении сообщили, что обследование не проводят из-за отсутствия бария. Попытка записаться в клинику «Медскан» также не увенчалась успехом — там также сообщили об отсутствии препарата.

За разъяснением ситуации ПЛН обратилась в министерство здравоохранения Псковской области. В ведомстве уточнили, что в медицине используется не сам барий, а его соединение — сульфат бария, являющееся рентгеноконтрастным веществом. В ответе подчеркивается, что на данный момент в регионе нет перебоев с поставками контрастного вещества, превышающих сроки оказания специализированной медицинской помощи, установленные Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

«Ренгенография органов брюшной полости с применением контрастного усилителя делается во всех межрайонных больницах региона, ГБУЗ ПО "Псковская городская поликлиника", ГБУЗ ПО "Псковская областная клиническая больница", ГБУЗ ПО "Псковский областной клинический онкологический диспансер" в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

В облздраве добавили, что рентгеноскопические исследования с контрастом проводятся в рамках дообследования пациентов для установки или уточнения диагноза. В 2025 году в регионе было проведено 26 694 рентгенограммы пищевода, желудка и тонкой кишки.

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