Виртуальная экскурсия открыла туристам доступ в закрытые дальние пещеры Псково-Печерского монастыря

Виртуальная экскурсия по Псково-Печерскому монастырю продолжительностью 36 минут открыла туристам и взрослым посетителям доступ к закрытым дальним пещерам и дала возможность увидеть обитель тем, кто не попадает на экскурсию в связи с отсутствием мест. Об этом сообщила управляющая центром виртуальной реальности ZAGA-GAME Александра Солоп в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«Мы захватили, в принципе, всё, что есть на территории Псково-Печерского монастыря, начиная от входа и заканчивая дальними пещерами. По длительности экскурсия получилась 36 минут, и при этом мы не сокращали, не урезали её», — рассказала гостья студии.

Маршрут включает Михайловский и Успенский соборы, келью Иоанна Крестьянкина, а также ближние и дальние пещеры, пояснила она.

Управляющая центром добавила, что зрители узнают историю создания объектов, увидят колокола и колесницы. «Мы не переключаемся с объекта на объект, а проходим, как человек, который как будто бы находится на экскурсии, и посетитель видит всё своими глазами», — отметила она.

Богом зданные пещеры Печоро-Псковского монастыря — это уникальное культурное и религиозное место, являющееся неотъемлемой частью монастырского комплекса. Расположенные в городе Печоры, эти пещеры служат местом захоронения монахов и являются священным пространством для поклонения и молитвы.