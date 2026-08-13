Новая жизнь сквера у «Рижской»: история места и большая реконструкция

Прямо сейчас в Пскове завершается обновление сквера у гостиницы «Рижская». Большая часть работ уже закончена: перед отелем поменяли покрытие дорожек, обустроили детскую площадку, установили новые урны и скамейки. Рабочим еще предстоит довести до конца ремонт фонтана, спил аварийных деревьев и работы по озеленению, а также установить оборудование на воркаут-площадке. После этого сквер наконец обретет свое новое лицо. Псковская Лента Новостей решила вспомнить, как менялось это место за прошедшие десятилетия, а также разобраться, что уже успели сделать в рамках нынешней реконструкции и как продвигаются финальные работы.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова

Новую большую гостиницу на Рижском проспекте, который тогда еще назывался Рижским шоссе, начали строить в конце 1960-х годов. Тогда же приступили к проектированию общественного пространства перед ней. В 1969 году городские власти присвоили ему название площади Мира. Строительство гостиницы шло больше десяти лет и завершилось только в 1981 году. К ее открытию новая площадь была уже сформирована: здесь высадили деревья, разбили газоны и проложили дорожки. Постепенно официальное название места стало забываться, и псковичи начали называть его просто сквером у «Рижской».

Со временем облик пространства постепенно менялся. В 1990-е годы здесь устроили клумбы с многолетними цветами. А в 2003 году в сквере появился памятник, ставший его главным визуальным акцентом. Монумент в честь княгини Ольги установили во время празднования 1100-летия первого упоминания Пскова, его автором выступил скульптор Зураб Церетели. На трехметровый постамент из цельного куска красного гранита установили бронзовую скульптуру высотой 3,7 метра. Княгиня представлена здесь как суровая воительница – одной рукой она держит меч, другой опирается на щит. Новый памятник вызвал неоднозначную реакцию в обществе. У части горожан возникли вопросы к такому воинственному образу – по их мнению, он не соответствовал восприятию Ольги как христианской святой. В городе даже начали ходить слухи о том, что изначально скульптура должна была изображать грузинскую царицу Тамару. Тем не менее, монумент был установлен и стоит в Пскове уже больше 20 лет. Постепенно псковичи привыкли к нему, и у большинства он перестал вызывать столь бурную реакцию.

В 2003 году установка памятника стала не единственным изменением, произошедшим в сквере. В тот год его обновили: отремонтировали пешеходные дорожки и разбили новые клумбы.

А в 2011 году в День города здесь торжественно запустили отремонтированный фонтан. Долгие годы он не работал – чаша наполнялась водой только накануне Дня Победы и в Дни города. Теперь же он снова стал местом притяжения псковичей. Спустя несколько лет фонтан опять перестал бить, и в 2019 году его вновь капитально отремонтировали. Но хватило этих работ ненадолго. В 2024 году было объявлено, что коммуникации сооружения полностью утрачены – для починки нужно вскрывать асфальт, чашу и перекладывать все трубы.

Большое обновление

К этому моменту проблема была уже далеко не только в фонтане. На протяжении многих лет никаких масштабных работ в сквере не проводили, и он успел прийти в довольно запущенное состояние. Место явно требовало нового современного благоустройства.

И вскоре такие работы начались. В 2023 году проект реконструкции сквера победил в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году специалисты занимались проектированием предстоящих работ, а в 2025 рабочие приступили к их выполнению.

За прошедший год здесь проложили пешеходные дорожки из тротуарной плитки и асфальтобетонных смесей, установили 43 скамейки и 37 урн, оборудовали территорию освещением и системой видеонаблюдения. У памятника Ольге заменили плитку – там уложили более дорогую гранитную брусчатку. Также в сквере обустроили современную детскую площадку.

В городской администрации подчеркнули, что сейчас работы по проекту благоустройства сквера выполнены на 100%. Кое-что сделать еще предстоит, но эти мероприятия уже не входят в проект и реализуются отдельно.

Последние штрихи

В числе оставшихся задач – ремонт фонтана. На первом этапе рабочие восстановили облицовку и гидроизоляцию. Второй этап – устройство новой системы водоснабжения, его планируют закончить в августе. В администрации сообщили, что запуск фонтана планируется уже в этом году.

Пока не до конца обустроена новая воркаут-площадка. На ней уже уложили резиновое покрытие, но оборудование еще не установили. Как отметили в администрации, это произойдет только после сдачи объекта и проведения конкурсных процедур.

Также в процессе находятся работы по спилу аварийных деревьев и санитарной обрезке здоровых. В ответе на наш запрос, который пришел 11 августа, городская администрация сообщила следующее:

«Комиссией по обследованию зеленых насаждений при администрации города Пскова было проведено обследование зеленых насаждений по указанному адресу. По результатам обследования установлено, что к сносу подлежит – 13 зеленых насаждений и 7 п. м. кустарника; санитарной обрезке – 15 зеленых насаждений. Работы планируется выполнить в вегетационный период».

Однако в тот же день Борис Елкин сообщил в своих соцсетях, что остановил вырубку деревьев в сквере. «Да, часть насаждений действительно признана аварийной, а несколько деревьев опасными – комиссия фиксировала искривления стволов, усыхающие ветви, дупла и другие признаки сильного ослабления. Вместе с этим, я согласен, что к вопросу нужно подходить максимально взвешенно», – подчеркнул глава города. Он пообещал, что зеленые насаждения перед гостиницей «Рижская» дополнительно обследуют, чтобы еще раз детально оценить состояние каждого дерева и рассмотреть все возможные варианты сохранения здоровых экземпляров. По его словам, уже этой осенью в сквере высадят новые деревья взамен спиленных.

На этом работы по благоустройству в сквере у гостиницы «Рижская» будут окончательно завершены. После реализации всех планов обновленное пространство объединит привычные для псковичей элементы – памятник княгине Ольге и фонтан – с новой инфраструктурой для отдыха. Каким оно получится в итоге, горожане смогут оценить уже после окончания всех запланированных изменений.

Елизавета Левадная