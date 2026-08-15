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Пациентов, ждавших операции в частных клиниках, прооперируют в Псковской областной больнице

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Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов и заместитель главного врача — руководитель филиала «Великолукский межрайонный» Денис Цветков провели прием граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. На прием было записано 14 человек. Фактически обратились девять граждан.

Основные вопросы касались провеления телемедицинских консультаций с главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Псковской области по профилю «Травматология и ортопедия», оформления документов для направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ), а также организации планового оперативного лечения.

Особое внимание было уделено двум обращениям, по которым решения приняли непосредственно в ходе приема. В первом случае гражданин обратился по поводу длительного ожидания оперативного лечения в частном медицинском учреждении. Вопрос удалось решить: принято решение о проведении операции в Псковской областной клинической больнице, назначена дата плановой госпитализации.

Второй случай касался прохождения предоперационного обследования. Женщина планировала операцию за счет личных средств за пределами Псковской области. В результате приняли решение организовать предоперационное обследование и госпитализацию в гинекологическое отделение филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ с целью проведения планового оперативного вмешательства. Назначена дата госпитализации. Оперативное лечение проведет Константин Сафронов, врач — акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ.

«Не всегда для получения необходимой медицинской помощи нужно обращаться в частные клиники или уезжать за пределы региона. В нашей больнице широкий спектр медицинской помощи оказывается бесплатно в рамках ОМС», — подчеркнули в ПОКБ.

Личный прием граждан заместителем главного врача — руководителем филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ Денисом Цветковым проводится каждую среду с 14:00 до 16:00. Предварительная запись обязательна по телефону: 8 (81153) 7-29-88.

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