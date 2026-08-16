Доцент рассказал о возможности получать пенсию свыше 30 тысяч рублей

Россияне со страховым стажем 42 года и медианной зарплатой по стране могут рассчитывать на пенсию свыше 30 тыс. рублей. Об этом 16 августа сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«При формировании 2,961–3,182 ИПК в зависимости от страхового стажа с учетом актуальных для 2026-го стоимости одного ИПК и размера фиксированной выплаты размер пенсии получается равным: 42 года — 29 079,68 рубля — 30 534,72 рубля», — сказал Балынин ТАСС.

Эксперт отметил, что размер будущей выплаты зависит от продолжительности страхового стажа и количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. По словам Балынина, за последние пять лет медианная зарплата в России выросла на 85% — с 35 370 до 65 307 рублей. Он предположил, что по итогам 2026 года этот показатель может увеличиться до 73,5–79 тыс. рублей.

При таком уровне дохода, по расчетам эксперта, работник сможет сформировать от 2,961 до 3,182 ИПК за год.