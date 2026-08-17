«Праздник фонтанов» пройдет в Великих Луках с 17 по 20 августа в честь 860-летия города. В нем будут задействованы четыре фонтана: «Колос» на площади Ленина, «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, «Венок славы» на площади Калинина и «Каменный цветок» на площади Рокоссовского, сообщили в городской администрации.

Так, 17 августа с 18:00 до 19:00 у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной пройдет концертная программа «Русская мозаика» и мастер-классы. А 18 августа с 18:00 до 19:00 состоится открытие выставки творческих работ учащихся Детской художественной школы имени А. А. Большакова «Тебе, мой город, посвящаю».

19 августа с 18:00 до 19:00 у фонтана «Каменный цветок» на площади Рокоссовского пройдет вечер духовой музыки «В ритме вальса». А 20 августа с 18:00 до 19:00 желающих ждет вечер живой музыки и поэзии у фонтана «Колос» на площади Ленина.

Город Великие Луки 22 августа отметит 860-летие. Он впервые упоминается в Новгородской летописи в 1166 году как Луки на Ловати. В период существования Советского Союза Великие Луки получили название «столица цветных фонтанов». Именно Великие Луки стали одним из первых городов СССР, в которых были установлены цветомузыкальные фонтаны, первый из них появился в 1949 году. Инженер городского водоканала Александр Логинов стал проектировать для города оригинальные фонтаны, аналогов которых в тот период не существовало. В разные цвета струи окрашивают лампочки, вмонтированные в фонтаны. Некоторые фонтаны были еще и музыкальными.