Псковичка получила звание первой вице-миссис Россия-2026

Анна Шефер из Пскова была удостоена звания первой вице-миссис конкурса «Миссис Россия – 2026».

На фото: Анна Шефер

Второй вице-миссис конкурса «Миссис Россия – 2026» стала Татьяна Васильева из Санкт-Петербурга, третьей – Ольга Тарасенко из Новокузнецка, четвертой – Антонина Спиридонова из города Великие Луки, сообщает РИА Новости.

На фото: Антонина Спиридонова

Актриса, режиссер и хореограф Театра кошек Куклачева Марина Куклачева стала обладательницей титула «Миссис Россия – 2026».

Главной темой финала «Миссис Россия – 2026» стала «Женщина-Галактика», посвященная 65-летию первого полета человека в космос.

На фото: Марина Куклачева

В конкурсе приняли участие представительницы различных регионов России. Финал прошел в «Москонцерт холле» в Москве.