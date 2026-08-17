Конкурсы пирогов и цветочных композиций пройдут в честь 125-летия Локни

В этом году поселок городского типа Локня отмечает 125-летие, и у каждого есть возможность стать не просто гостем праздника, а его участником, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах.

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Все желающие смогут попробовать свои силы на фестивале пирога «Локнянский замес» с семейными рецептами, необычными начинками и красивым оформлением. Принять участие можно одному, всей семьёй или командой — возраст значения не имеет. Заявки принимаются до 18 августа на почту: loknya_cdo@list.ru или в сообщениях группы управления молодёжной политики, культуры и спорта.

А тем, кто любит цветы и умеет создавать красоту своими руками, можно будет присоединиться к выставке-конкурсу «Симфония цветов». Все желающие смогут представить композицию из садовых и полевых цветов, овощей, фруктов и зелени — здесь простор для фантазии практически безграничный. Заявки и работы принимаются до 20 августа на почту: lexblinov@mail.ru.

Уточнить информацию по конкурсам можно по телефону: +7 953 240 61 55.

Отдельно глава округа поблагодарил партнёров. Пионовый хуторок «Мельник» поддержал выставку-конкурс букетов к 125-летию Локни и подготовил подарки для участников.