Михаил Ведерников: Задача властей — не быстро ответить на обращение, а реально помочь 

Псковская область заняла 11-е место в России по внедрению Платформы обратной связи, а жители направили через нее более 100 тысяч обращений с 2020 года. Власти региона делают главный акцент на качестве подготовки ответов и реальной помощи гражданам, рассказал заявил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Max по итогам совещания с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Фото здесь и далее: канал Михаила Ведерникова в Max

Михаил Ведерников провел совещание с главами муниципалитетов и руководителями министерств. Встречу посвятили срокам и качеству ответов на обращения граждан, которые жители направляют через Платформу обратной связи. Собравшиеся разобрали причины недостаточно эффективной работы, выявили слабые места и вместе обсудили способы ускорения межведомственного взаимодействия при решении проблем, которые обозначают граждане.

Губернатор отметил, что Псковская область выстроила систему, и она исправно работает. По итогам прошлого года регион занял 11-е место в России по внедрению Платформы обратной связи. С 2020 года граждане направили через нее более 100 тысяч обращений.

Руководитель региона обратил особое внимание коллег на качество подготовки ответов. «Главная задача властей заключается не просто в быстром ответе, а в реальной помощи человеку для решения его вопроса», - подчеркнул Михаил Ведерников.