В чем уникальность «Единой карты псковича», расскажут в пресс-центре ПЛН  

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 26 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Совсем скоро, 1 сентября, в Псковской области планируют начать выпуск взрослой ЕКП «Псковская» и специальной детской ЕКПшки. В преддверии этого события эксперты, которые непосредственно участвовали в их разработке, а также ключевые партнеры проекта расскажут о целях внедрения этих карт в оборот, об их функционале и алгоритме оформления.

В чём уникальность карт ЕКП «Псковская» и ЕКПшки «Псковская», и почему они выгоднее обычной банковской? Что побудило банки войти в этот проект, и насколько они готовы к старту приема заявок и выдаче карт? Не рано ли 6-летнему ребёнку иметь собственную банковскую карту? Какие цифровые сервисы и функции ЕПК сейчас находятся в стадии внедрения, а какие пока в статусе перспективных идей? Куда обращаться, чтобы оформить карту ЕКП «Псковская» или «ЕКПшку»?

На эти и многие другие вопросы ответят:

Рахманов Виталий Викторович, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области;

Козырева Валентина Романовна, директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного сопровождения»;

Компаниец Владимир Анатольевич, управляющий Псковским отделением Сбера

Наумкин Дмитрий Александрович, управляющий региональным операционным офисом «Псковский» Банка ВТБ.

Начало пресс-конференции в 15.00. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.