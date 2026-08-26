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«Беседка»: Андрей Маковский о Годе единства народов России

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Андрей Маковский.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о деятельности Ассамблеи на территории страны и Псковской области, а также о ее вкладе в организацию и проведение мероприятий в рамках Года единства народов России. 

Каковы задачи Ассамблеи народов России? Почему Андрей Маковский решил возглавить ее региональное отделение? Какие мероприятия Ассамблеи напрямую связаны с Годом единства народов России? Какой проект или встреча в этом году запомнились ему больше всего и почему? Что может сделать каждый человек, чтобы в повседневной жизни проявлять уважение к разным культурам?

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Маковский Андрей Андреевич

Маковский Андрей Андреевич

Депутат Псковского областного Собрания

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