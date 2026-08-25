В сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом при температуре 37-38,5 людям нужна помощь, но не от скорой — Денис Сачков

На территории Псковской области при поддержке регионального министерства здравоохранения последние два года реализуется проект взаимодействия скорой помощи и неотложной помощи поликлиники, который в сезоны ОРВИ и гриппа разгружает станцию скорой помощи, рассказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На данный момент уже как два года реализуется проект при поддержке министерства здравоохранения Псковской области, при котором несвойственные для скорой помощи вызовы передаются неотложной помощи поликлиники. «Если бы этого не было, то в периоды подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, то есть весна-осень, скорая помощь "захлебывалась" бы, потому что при температуре 37-38,5 людям нужна помощь, но не от скорой. Такие вызовы мы передаем в неотложную помощь поликлиники. И народ уже привык, люди понимают, что, если диспетчер сказала: "К вам приедет неотложная помощь", значит, приедет поликлиника. Скорая помощь в большей степени предназначена для других вызовов».