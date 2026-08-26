Елена Ковальчук: Государство должно не убеждать семьи рожать, а вернуть им уверенность в завтрашнем дне

За десять лет сельские территории Псковской области потеряли почти 25 тысяч жителей, и без развития инфраструктуры на селе, приближения медицины к человеку и введения прогрессивного материнского капитала остановить убыль населения в районах невозможно. Такое мнение высказала кандидат в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от партии «Справедливая Россия» Елена Ковальчук в ходе брифинга в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Елена Ковальчук представила взгляд на демографическую проблему глазами женщины и семьи. Гостья студии рассказала, что по образованию она экономист, много лет работала бухгалтером, десять лет занимала пост депутата Завеличенской волости, а сейчас сама находится в отпуске по уходу за маленьким ребёнком. Поэтому многие вопросы демографической политики она оценивает не как строки программы, а через призму обычной жизни своей семьи.

«Появляется ребёнок — и вместе с огромной радостью появляется огромное количество вопросов. Хватает ли дохода? Сколько теперь будет уходить на ребёнка каждый месяц? Есть ли нормальный врач в детской поликлинике? Есть ли место в детском саду? Сможем ли мы позволить себе ещё одного ребёнка? Именно последний вопрос государство должно услышать особенно внимательно», — пояснила Елена Ковальчук.

Кандидат в депутаты обратила внимание, что демографическая ситуация меняется не тогда, когда чиновник подписывает очередную программу, а когда семья принимает решение. «Демография меняется тогда, когда семья говорит друг другу: "Да, мы можем позволить себе второго ребёнка. Мы справимся". Или наоборот: "Давай пока подождём. Сейчас слишком тяжело". Вот в этой фразе и находится значительная часть демографической проблемы», — подчеркнула спикер.

Елена Ковальчук привела статистику, которая подтверждает серьёзность ситуации. В 2018 году в Псковской области насчитывали более 13 тысяч детей в возрасте до одного года, а в 2025 году этот показатель снизился до 8 тысяч. Таким образом, за семь лет число малышей сократилось примерно на 40 процентов. Спикер указала, что объяснять эту тенденцию только изменением ценностей молодёжи или нежеланием людей иметь детей слишком просто: большинство семей хотят уверенности в завтрашнем дне.

Особую тревогу у Елены Ковальчук вызывает территориальное неравенство. Спикер родилась в Тямше и десять лет работала депутатом сельского поселения, поэтому она убеждена: демографическую политику нельзя писать только для жителей областного центра. У семьи в деревне или небольшом посёлке те же дети и те же потребности, но расстояние до врача больше, автобус ходит реже, выбор кружков и секций меньше, а школа находится дальше.

По словам Елены Ковальчук, в 2015 году на сельских территориях Псковской области проживали 192,6 тысячи человек, а на начало 2025 года — уже 167,8 тысячи. За десять лет сёла потеряли почти 25 тысяч жителей.

«Одной зарплатой молодую семью на селе не удержать. Если рядом нет врача, нормальной дороги, детского сада, школы и устойчивой связи, семья всё равно будет смотреть в сторону города», — заявила она.

Гостья студии также указала, что медицинскую помощь нужно приближать к человеку. «Женщина с маленьким ребёнком не должна ехать десятки километров только для того, чтобы попасть к нужному врачу. И уж тем более женщина не должна бояться, что во время родов помощь окажется слишком далеко. Главное для любого человека — может ли он реально получить помощь тогда, когда нужно», — добавила кандидат в депутаты.

Гостья студии обозначила необходимость прогрессивной поддержки семей и разъяснила, что появление первого ребёнка требует помощи, появление второго кратно увеличивает расходы, а третий ребёнок усиливает финансовую нагрузку ещё сильнее. Поэтому партия «Справедливая Россия» выступает за идею прогрессивного материнского капитала и дополнительных мер именно для семей, которые решаются на второго и третьего ребёнка.

Кандидат в депутаты напомнила о конкретном результате, которого партия добилась на федеральном уровне. «Справедливая Россия» много лет требовала того, чтобы периоды ухода засчитывались в страховой стаж за каждого ребёнка, а не только в пределах прежнего ограничения. Елена Ковальчук уточнила, что эта мера особенно важна для многодетных матерей. «Женщина не должна в старости получать меньшую пенсию только потому, что большую часть своей жизни посвятила воспитанию детей. Материнство и воспитание детей — это труд, имеющий общественную ценность», — подчеркнула спикер.

Елена Ковальчук обратила внимание ещё на одну проблему. В Псковской области уже действуют выплаты беременным студенткам, молодым матерям и многодетным семьям. Однако меры существуют отдельно друг от друга: одна программа отвечает за выплату, другая — за жильё, третья — за медицину, четвёртая — за школу. При этом семья живёт всеми этими вопросами одновременно, поэтому и смотреть на демографию государство должно глазами семьи целиком.

«Государство должно вернуть молодой семье чувство уверенности в будущем. Чтобы мать не боялась потерять профессию и нормальную пенсию. Чтобы отец понимал, что сможет содержать семью. Чтобы второй или третий ребёнок воспринимался как счастье, а не как экономическое испытание», — указала Елена Ковальчук.

В завершение выступления кандидат в депутаты сформулировала главный смысл нормальной демографической политики: «Не убеждать людей рожать детей. А сделать так, чтобы люди, которые хотят детей, не боялись их рожать».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Псковской области»