«Одной любви к родине недостаточно»: Наталья Тудакова объяснила, почему разовые выплаты не спасут демографию Псковской области

Разовые финансовые выплаты при рождении ребёнка не способны переломить демографический кризис без перехода к комплексной системе поддержки семей. Такое мнение озвучила депутат Законодательного Собрания Псковской области и лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова, представившая партийное видение решения проблем рождаемости и удержания молодёжи на Псковщине в ходе брифинга в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Наталья Тудакова обратила внимание на тревожную статистику. На начало 2026 года численность населения региона составляет 568 тысяч человек, хотя годом ранее этот показатель превышал 574 тысячи. В 2024 году в области родились 3 937 человек, а умерли 10 157 жителей. Естественная убыль населения достигла шести тысяч человек за один год. Политик также указала на сокращение числа детей в возрасте до одного года на 40 процентов за последние семь лет.

Гостья студии пояснила, что разовые финансовые меры не решают глубинных проблем. «За каждой цифрой статистики стоит простой вопрос: почему человек принимает решение уехать или откладывать рождение ребёнка? В Псковской области действует программа повышения рождаемости, власти вводят новые выплаты. Это правильно. Но если после получения выплаты семья остаётся один на один с ипотечным кредитом, коммунальными тарифами, растущими ценами и отсутствием врача по месту жительства, одной выплатой демографию не изменить. Нужна целая система», — подчеркнула Наталья Тудакова.

Для решения жилищного вопроса партия разработала особые условия для молодых семей. Депутат разъяснила, что «Справедливая Россия» предлагает снизить ставку по ипотеке до трёх процентов годовых, а для молодых многодетных семей сделать ипотечный кредит полностью беспроцентным. «Когда молодая семья отдаёт банку значительную часть доходов в течение двадцати или тридцати лет, решение о втором и третьем ребёнке она принимает уже с калькулятором в руках», — отметила лидер реготделения.

Вторым ключевым направлением Наталья Тудакова обозначила рост доходов граждан. Партия предлагает установить минимальный размер оплаты труда на уровне 60 тысяч рублей и довести среднюю заработную плату в регионе до 100 тысяч рублей. «Ребёнка нельзя нормально растить на статистическую среднюю зарплату. Большую часть денег забирают основные платежи за кредиты, тарифы и еду. Родители живут на ту сумму, которая реально у них остается после всех обязательных трат», — добавила политик.

Третьим пунктом комплексной программы гостья студии назвала развитие социальной инфраструктуры. Родители должны понимать, в какую школу пойдёт ребёнок, а женщины обязаны получать своевременную медицинскую помощь по месту проживания, а не ехать за ней в соседние населенные пункты. Четвёртым направлением Наталья Тудакова выделила отношение государства к родительскому труду. Она напомнила, что партия уже добилась включения периодов ухода за каждым ребёнком в страховой стаж без прежних ограничений, а также повышения поддержки студенток в период беременности и родов.

«Государство не должно объяснять женщине, что она ради рождения своих детей должна оставить свою учёбу. Оно должно гарантировать ей, что она сможет самореализоваться в труде и обеспечить свою старость», — подчеркнула Наталья Тудакова.

В завершение брифинга депутат предложила оценивать демографическую политику не по количеству проведённых мероприятий, а по реальным ощущениям граждан. «У нас прекрасная область, здесь можно растить детей в среде комфорта и спокойствия. Но одной любви к родине недостаточно. Человеку нужна возможность работать, зарабатывать, лечить и учить детей. Поэтому нам нужно не уговаривать людей остаться, а создать условия, при которых наша молодёжь сама захочет строить свою жизнь на территории Псковской области», — резюмировала Наталья Тудакова.

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3. Тираж – в 1 экз..

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5. Материал изготовлен за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Псковской области»