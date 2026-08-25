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ТОС реализовал три проекта по установке игровых и спортивных комплексов в Пушкинских Горах

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Три проекта по установке детских игровых и спортивных комплексов реализовали активисты территориального общественного самоуправления «Счастливый двор» на придомовой территории в Пушкинских Горах в текущем году. Об этом сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: канал Оксаны Филипповой в Max

Глава округа отметила, что инициативы председателя ТОС Михаила Яковлева, его супруги Дарьи и единомышленников позволяют жителям из года в год благоустраивать придомовую территорию между многоквартирными домами по улице Ленина 50 и 56. Оксана Филиппова уточнила, что жители создали ТОС «Счастливый двор» в 2023 году и ранее привлекли региональные средства на монтаж воркаут-площадки и элементов благоустройства. 

По словам главы округа, в этом году активисты приняли решение продолжить установку детских игровых и спортивных комплексов. Оксана Филиппова разъяснила, что в результате жители оборудовали двор теннисным столом на бетонном основании, доской для рисования, качалкой-балансиром, комплектом уличной мебели для игры в шахматы и шашки, развивающим игровым элементом «кухня» для юных хозяек, канатной каруселью и другими объектами. 

 

Глава Пушкиногорского округа подчеркнула, что новое игровое пространство привлекает детей всех возрастов и взрослых, которые устраивают шахматные турниры и соревнования по теннису. Оксана Филиппова обратила внимание на то, что дети с удовольствием осваивают новые элементы. Руководитель муниципалитета заверила, что Михаил и Дарья Яковлевы планируют новые проекты для участия в будущих конкурсах, а администрация поддержит их заявки, видя полную включенность активистов в процесс и их искреннее желание преобразить территорию.

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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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