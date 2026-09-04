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На тестах на беременность планируют размещать телефоны доверия

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Представители сферы здравоохранения и производителей медицинских товаров поддержали предложение размещать на тестах на беременность телефоны доверия и расширять информирование будущих матерей о различных мерах поддержки. Об этом написала в своем канале в мессенджере Мах вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

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«Информацию о поддержке будущих мам, телефоны доверия договорились размещать на тестах на беременность. На встрече с представителями Минздрава РФ, Росздравнадзора, отечественными производителями медицинских товаров было поддержано наше предложение о расширении информирования будущих мам о различных мерах поддержки», — отметила Анна Кузнецова.

По мнению депутата, инициатива будет особенно актуальна для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и полезна для всех женщин, которые узнают о своей беременности.

«Диалог с будущей мамой, если она вдруг столкнулась с трудностями, может начаться уже на этом этапе. Позвонив по телефону горячей линии или перейдя на сайт, женщина может получить ответы на многие вопросы. Узнать новую информацию, побеседовать со специалистом, который поможет найти выход, при необходимости - подключит профильные ведомства, некоммерческие организации с целью разрешения имеющейся проблемы и сохранения жизни ребенка и здоровья мамы», — отметила вице-спикер Госдумы.

По словам Анны Кузнецовой, в будущем инициативу планируется расширить в том числе на лекарственные препараты, пишет ТАСС. «Параллельно с этим ведем работу над возможными законодательными, нормотворческими решениями», — добавила депутат.

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