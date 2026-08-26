 
Общество

Треть псковичей старшего поколения обращаются за «цифровой» помощью к молодежи — аналитики

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Значительная доля старших пользователей в Псковской области, по данным аналитиков, регулярно совершает сделки в интернете: каждый пятый (20%) житель Северо-Западного округа в возрастной группе старше 45 лет делает это часто, а 30% — иногда.  При этом абсолютное большинство (92%) псковичей считают важным заботу о цифровой безопасности старшего поколения. Уровень цифровой грамотности старшего поколения в Псковской области совместно проанализировали МТС и онлайн-платформа Авито.

 

По данным аналитиков треть респондентов старшего поколения чаще всего обращаются к более молодым родственникам и знакомым за помощью в освоении конкретных приложений и сервисов. Ещё 22% просят помочь разобраться с интернетом и смартфоном в целом, 13% — настроить сервисы защиты от злоумышленников, 13% — объяснить, как распознавать обман в сети и безопасно работать с личными данными. Также респонденты старшего возраста обращаются за помощью в поиске товаров и услуг (12%), при совершении сделок (7%), выборе товара и оформлении заказа (11%) и получении доставки (5%).

По результатам опроса, самым распространённым советом старшим родственникам стало правило не передавать личные данные третьим лицам (46%). На втором месте — предупреждение не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем (39%), на третьем — рекомендация не сообщать персональные данные незнакомцам (37%). В топ популярных советов также вошли: не соглашаться на предоплату при покупках в интернете (23%), не делиться доступом к аккаунтам даже с близкими и совершать покупки только на проверенных площадках (22%)/

«Люди старшего возраста сегодня активно пользуются интернетом: самостоятельно выбирают товары, оформляют заказы, пользуются приложениями и цифровыми сервисами. Поэтому вопрос их безопасности давно вышел за рамки простого совета не брать трубку, когда звонит незнакомый номер. Важно помочь человеку сформировать привычку проверять информацию, не принимать решений под давлением и обращаться к близким, если звонок или сообщение вызывают сомнения. Технологии в этой ситуации становятся дополнительной страховкой: они могут распознать нежелательный звонок, предупредить пользователя и его семью, но основой безопасности всё равно остаётся понимание того, как действуют злоумышленники», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.
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