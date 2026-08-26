Треть псковичей старшего поколения обращаются за «цифровой» помощью к молодежи — аналитики

Значительная доля старших пользователей в Псковской области, по данным аналитиков, регулярно совершает сделки в интернете: каждый пятый (20%) житель Северо-Западного округа в возрастной группе старше 45 лет делает это часто, а 30% — иногда. При этом абсолютное большинство (92%) псковичей считают важным заботу о цифровой безопасности старшего поколения. Уровень цифровой грамотности старшего поколения в Псковской области совместно проанализировали МТС и онлайн-платформа Авито.

По данным аналитиков треть респондентов старшего поколения чаще всего обращаются к более молодым родственникам и знакомым за помощью в освоении конкретных приложений и сервисов. Ещё 22% просят помочь разобраться с интернетом и смартфоном в целом, 13% — настроить сервисы защиты от злоумышленников, 13% — объяснить, как распознавать обман в сети и безопасно работать с личными данными. Также респонденты старшего возраста обращаются за помощью в поиске товаров и услуг (12%), при совершении сделок (7%), выборе товара и оформлении заказа (11%) и получении доставки (5%).

По результатам опроса, самым распространённым советом старшим родственникам стало правило не передавать личные данные третьим лицам (46%). На втором месте — предупреждение не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем (39%), на третьем — рекомендация не сообщать персональные данные незнакомцам (37%). В топ популярных советов также вошли: не соглашаться на предоплату при покупках в интернете (23%), не делиться доступом к аккаунтам даже с близкими и совершать покупки только на проверенных площадках (22%)/