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Аварийный мост через реку Пскову отремонтируют по решению суда

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Стругокрасненский районный суд признал незаконным бездействие окружной администрации, которая более года не ремонтировала пешеходный мост через реку Пскову у стругокрасненской деревни Дулова Гора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что за период с октября 2024 года по настоящее время администрация не предприняла меры по надлежащему содержанию моста, что привело к его обветшанию, создает угрозу жизни и здоровью граждан в случае его обрушения.

Представитель администрации иск не признала, пояснила, что в деревне Дулова Гора официально зарегистрировано два человека, интенсивность использования пешеходного моста крайне низкая. Потребность в капитальном ремонте моста в приоритетном порядке отсутствует.

Решением суда бездействие администрации Стругокрасненского муниципального округа признано незаконным, на нее возложена обязанность в срок до 1 октября 2027 года произвести ремонт переправы. 

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