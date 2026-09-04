От фонаря до канализации: как четыре ТОСа преображают псковский округ №8

В округе №8 состоялся выезд депутата Псковской городской Думы Натальи Юрченко. Небольшой, но густонаселенный округ небольшими шажками преображается. Где-то в этом участвуют территориальные общественные самоуправления, где-то вмешивается крепкая рука городской администрации. Как в восьмом округе переворачивают представление о ТОСах, – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Народная, 1

В выезде в округ приняли участие глава города Пскова Борис Елкин и его заместители, депутат Наталья Юрченко. Выезд начался на улице Народной, возле дома №1. Как отметила Наталья Юрченко, жители этого дома крайне активны. Например, они собственными силами оградили дворовую территорию забором и на субботнике покрасили скамейки патриотическими цветами российского триколора. Сейчас чаяния жителей пали на видеонаблюдение. Имеющиеся на доме камеры сильно износились, а после недавних гроз и шторма некоторые вообще вышли из строя. Также жильцы хотят установить новую детскую площадку взамен демонтированной износившейся и отремонтировать входные группы парадных.

«Хотим сделать что-то историческое или патриотическое. Думали сделать баннеры», – предположил старший по дому Александр.

«Баннеры лучше не нужно, может, наклейки просто?» – ответила Наталья Юрченко.

«Баннеры, наверное, не стоит делать. Лучше поставьте нормальные стеклопакеты, а на них можно уже сделать наклейки по теме, которую вы хотите. Это будет и дешевле, и надолго хватит. А наклейки, если выгорят, можно будет просто заменить», – добавил в свою очередь Борис Елкин.

Для детской площадки глава города предложил также через ТОС сделать покрытие вместо песка. По его словам, это распространенная практика.

«Надо было сделать ряд работ, чтобы во дворе было чище и безопаснее. Единственным инструментом стал ТОС. Где еще взять деньги? Скидываться не все могут. Кто-то не готов. А ТОС, как инструмент, пока единственная возможность», – отметил Александр.

Глава города отметил, что опыт ТОСов важен для остальных, поскольку реализованные проекты - хороший пример эффективности.

«К сожалению, многие не верят в то, что это возможно и реализовывается. Обращений много. Особенно это касается детских площадок, так как вопрос наболевший. Самый реальный и просто способ – это ТОС. Средства до миллиона рублей, к сожалению, уже не такие большие деньги, но все-таки деньги. У нас есть дворы, которые за четыре года уже весь двор отремонтировали, уже и на близлежащие территории замахиваются», – заметил Борис Елкин.

Другим основным вопросом для обсуждения на точке стал ремонт улицы Кузбасской Дивизии. Жильцы опасаются, что после соединения улицы с улицей Киселева транспортный поток с дальнего Завеличья перенаправится именно через их территорию, что создаст дополнительные пробки и трудности при выезде из двора.

В ответ Борис Елкин отметил, что недавно в генеральный план по застройке города Пскова вернули проект строительства еще одного моста через реку Великую. Его планируется сделать от улицы Киселева на Завеличье до улицы Ипподромной на Запсковье. Тем самым планируется разгрузить возможные автомобильные заторы на ближнем Завеличье.

Также в качестве возможного решения жильцы предложили главе города сделать одностороннее движение на улице Народной.

«Улица Киселева будет односторонней в одну сторону, а Народная в другую. Хорошая идея, надо будет это обсудить», – отреагировал Борис Елкин.

Затем жители пожаловались на безопасность пешеходного перехода к новой гимназии №28. Сейчас вдоль дороги паркуются машины, что закрывает обзор переходящим дорогу школьникам. В качестве решения глава города предложил ограничить парковку возле пешеходного перехода, как это сделано возле лицея №15 на улице Ленина.

Народная, 15

После обсуждений делегация переместилась к следующей точке – к дому №15 на улице Народной. С 6 января подвал этого дома систематически затапливается водами из канализации. Как отметила старшая по дому Кристина Ярославцева, зловоние распространяется до самых верхних этажей.

Суть проблемы заключается в том, что канализационно-насосная станция при строительстве дома в 2013 году была возведена с изъянами. В результате этого она не справляется с тем, что иногда попадает в канализацию. Кристина Ярославцева сообщила, что из труб систематически извлекают кучи салфеток, полотенец и подгузников. Жители не представляют, как с этим бороться.

Фото: Псковская городская Дума

На этом участке к делегации присоединился директор «Горводоканала», коллега Натальи Юрченко по Псковской городской Думе Константин Болотин. Он заверил, что «Горводоканал» каждый день откачивает нечистоты из подвалов.

«Когда строился и вводился в эксплуатацию этот дом, мы не выдавали справки. Станция не соответствует ни проектным решениям, ни нормам строительного законодательства. В 2018 году нам ее, можно сказать, вручили, как бесхозную. На сегодняшний день мы ничего с ней не можем сделать. Она стоит на территории, принадлежащей территории другому дому. Плюс не выделена из сетей. Мы не можем сделать ни проекты, ни (ремонтные) мероприятия», – сообщил Константин Болотин.

Отмежевать станцию от многоквартирного дома не получится – для этого нужно собрать 100% подписей о согласии от собственников. По мнению Борис Елкина, эту задачу выполнить невозможно. Другой вариант – отделить участок земли принудительно через суд, но это может затянуться на долгие годы.

«У нас есть предложение: внести данный проект в инициативное бюджетирование. Возможно ли это?» – поинтересовалась Наталья Юрченко.

«Давайте проведем на следующей неделе отдельное совещание по этому вопросу с "Горводоканалом", с имущественным отделом. После него поймем, можно ли внести его в инициативное бюджетирование. Будем надеяться, что в ближайшее время приедет насос для откачки, чтобы облегчить ситуацию. К сожалению, не существует такого дома, который бы собрал 100% подписей. Если только он будет состоять из двух квартир. Можно попробовать, но это утопично. 51% собрать - это уже событие», – поделился Борис Елкин.

Наталья Юрченко поинтересовалась у Константина Болотина, какие работы вообще необходимо провести для решения этой проблемы.

«Физически необходимо расширить насосную станцию, снять павильон. Установить ловушки и мусороперерабатывающую установку. Сейчас мы устанавливаем ловушки, которые часть мусора перехватывают», – сказал Константин Болотин.

В остальном, по заверению старшей по дому, проблем на территории нет. Лишь канализация портит всю картину.

Коммунальная, 32

Затем делегация переехала к дому №32 по улице Коммунальной. Активисты ТОС «К32» во дворе планируют установить площадку для отдыха взрослых людей. Необычно? Необычно. Как отметила старшая по дому Наталия Егорова, когда создавался ТОС, она клятвенно обещала сначала подумать о детях – ТОС реализовал проект по строительству детской площадки – а затем подумать и о взрослых. По мнению жильцов дома, им также не хватает места для отдыха. Чуть ранее ТОС еще реализовал проект по обустройству контейнерной площадки. Борис Елкин отметил, что ставит этот проект другим в пример – площадка выполнена в ярких зеленых тонах с фигурным ограждением.

«Наталия первая в нашем округе создала ТОС, и вот первый проект был реализован», – отметила Наталья Юрченко.

Сейчас жильцы хотят организовать возле дома видеонаблюдение. Его планируется установить до Нового года.

«Почему вы приняли такое решение? Обустроить именно площадку для взрослых?» – поинтересовалась Наталья Юрченко.

«Для взрослых нет зоны отдыха. Распитие спиртных напитков здесь не подразумевается. Мы думали о столе для шахмат, но не нашли красивого стола. Планов у нас много. У нас подтопляется одна зона на асфальте. Хотелось бы ее отремонтировать. Дальше планируем заасфальтировать дорожку возле садика, она входит в территорию дома. Еще у нас очень темный двор. Хотим сделать освещение», – поделилась идеями жильцов Наталия Егорова.

«Так можно с помощью ТОС сделать освещение на подъездах. Можно установить светодиодные фонари, они практически не расходуют электроэнергию, люди этого даже не заметят», – предложил Борис Елкин.

Наталия Егорова отметила, что многие переживают из-за того, что в доме живет много пенсионеров. Стоит вопрос о том, не будут ли фонари им светить прямо в окна.

«Надо сделать просто направленный свет. Он не будет светить в окна. Можно фонари повесить на козырьки подъездов. Датчики движение лучше не ставить, а то будет мигать очень сильно», – ответил Борис Елкин.

«С другой стороны, мы смеемся, мол, отстаньте от влюбленных парочек на лавочках, пусть в темноте сидят», – пошутила Наталия Егорова.

Также жильцы задумывались над установкой шлагбаума. Здесь все упирается в момент с пропуском машин спецслужб.

«Нам предлагали сделать шлагбаум, чтобы он реагировал на сирены, но надо понимать, что у нас через дорогу городская больница, он тогда будет постоянно открываться», – добавила старшая по дому.

«Вы молодцы, что организовали все это, замечательные результаты мы видим», – отметила Наталья Юрченко.

Коммунальная, 20

Следующей точкой стал двор неподалеку – на Коммунальной, 20. Здесь жильцы через областной и городской конкурс ТОС отремонтировали входные группы подъездов и почтовые ящики. Активист ТОС Ольга Самсонова отметила, что входная группа обошлась в 350 тысяч рублей. В планах у них обустройство парковочной зоны, благо, что позволяет пространство двора, и асфальтирование дворового проезда.

Борис Елкин похвалил активистов ТОС за активную позицию и наличие стратегических планов. После этого делегация осмотрела плоды реализации проектов.

«Обычно люди начинают с парковки, а затем делают сам проезд. Если у вас есть инициатива – надо делать. Мы в следующем году будем расставлять приоритеты в пользу тех, кто планирует какое-либо асфальтирование. Главное - посчитать стоимость», – отметил глава города.

«Если с подрядчиком договариваешься, берешь у них коммерческое предложение, то на следующий год они делают все с той стоимостью, которая указана в документе, даже если меняется цена», – добавила Ольга Самсонова.

Борис Елкин также предложил активистам сделать освещение во дворе.

«Мы также думаем об освещении двора. Спасибо за подсказку», – сказала активист Надежда Сайя.

«Главное - расставьте для себя приоритеты. Кто-то хочет в первую очередь безопасность, кто-то - дорогу. Каждый выбирает свое. Понятно, что хочется все и сразу, но так не бывает в жизни, но зато будет стимул к новым свершениям», – ответил Борис Елкин.

«Магеллан»

Последней точкой выезда стала территория бывшего торгового центра «Магеллан». Наталья Юрченко спросила у Бориса Елкина, что же будет здесь вместо бывшего ТЦ.

«Ответ достаточно простой. Будут парковочные места и зеленая зона. Собственник своими силами уже начал демонтаж, хотя в суде еще рассматривается дело о принудительном сносе. Здание не соответствовало требованиям безопасности. Это же нестационарный торговый объект. По сути, длинный ларек. Таких длинных ларьков не бывает. Надеюсь, что мы к этому никогда не придем, но в Санкт-Петербурге есть трехэтажные ларьки. Это вопрос безопасности, здравого смысла и других моментов. Доведем этот вопрос до конца», – рассказал Борис Елкин.

Итоги

Подытоживая выезд, Наталья Юрченко отметила, что в округе действуют четыре ТОСа. В этом году три из них очень эффективно поработали.

Фото: Псковская городская Дума

«Мы можем видеть результат того, как люди, собравшись, проявив инициативу, самоуправлением своего двора могут изменить ситуацию: поставили контейнерную площадку, которой десятилетиями не могли добиться, поставили детскую площадку, видеонаблюдение, освещение. У людей глаза загорелись. Они видят результат и планируют уже на будущее. Я призываю всех жильцов нашего округа, всех жителей города создавать ТОСы и использовать эту возможность, когда вы за деньги города и области можете улучшить свой дома. Не жаловаться и что-то требовать, а сделать самим. Ты получишь огромное удовольствие, когда увидишь результат своего труда», – сказала Наталья Юрченко.

Она добавила, что в Псковской городской Думе функционирует специальный отдел, который готов «за ручку» провести всех желающих до создания ТОСа и написания проекта, что дает реальную возможность улучшить территорию.

«Есть и сложные моменты, как мы сегодня видели на Народной, 15. Это очень многолетняя проблема. Дом был сдан в 2013 году и с тех пор есть сложность с канализацией. Есть вторая сторона проблемы, что никто из жильцов не задумывается над тем, что не надо бросать в канализацию салфетки, ткани, подгузники. "Горводоканал" систематически нам рассказывает небылицы о том, что там в трубах находят. Не засоряйте канализацию. Мы договорились с главой города, что будет проведено совещание и будет принято решение по тому, каким образом можно будет сделать эту насосную станцию. Потом мы подадим заявку на инициативное бюджетирование, чтобы выделили средства на определенное направление, чтобы КНС отремонтировать», – добавила депутат.

Борис Елкин, подводя итог выезда, отметил, что ситуация в округе неплохая, но есть проблемные точки, на которые стоит обратить внимание: это и канализация, и освещение.

Фото: Псковская городская Дума

«Очень приятно, что в округе есть активные жильцы. Это хороший пример и хорошее подспорье, чтобы остальные тоже присмотрелись, поняли, что ТОС – это действительно рабочий механизм. Проблематика отсутствия ТОСов в том, что люди не верят в результат, а за последние годы мы доказали, что грантовой поддержкой можно сделать многое. Уже есть самоуправления, которые не первый год реализуют проекты, уже видят наперед комплексные решения, стратегические решения для их двора, их территорий. Сегодня мы посетили три ТОСа, у всех разноплановые работы. Важно, что каждый выбирает для себя самое необходимое», – сказал Борис Елкин.

Градоначальник добавил, что есть и проблематика, которую силами ТОС не решить. Опять же имеется в виду проблема с канализацией на улице Народной, 15.

«Проблематика есть. К сожалению, когда строили дом №15, никто КНС не сдал, ее бросили и забыли. Это было давно. Сейчас, наверное, крайних и виновных искать невозможно, их даже не всех возможно найти. Поэтому надо решать проблему жителей. "Горводоканал" ежедневно следит за этим адресом и будет продолжать это делать, но сейчас необходимо комплексно подойти к этой проблеме и реконструировать действующую КНС. В первую очередь необходимо разработать проект, а пока что "Горводоканал" за собственный счет закупил более мощное оборудование, которое до конца года должно прийти, чтобы хоть часть нагрузки снять и хоть часть проблемы с канализированием решить. Но решение будет только после полноценной реконструкции», – заключил Борис Елкин.

Территориальные общественные самоуправления не первый год доказывают свою эффективность на поле решения проблем, зачастую известных только местным жителям. Для многих становится открытием, что этот механизм действительно рабочий. Да, есть проблемы, и администрация города их открыто признает, но не абстрагируется, а вместе с жильцами и депутатами ищет решения. Проблема канализации – это отнюдь не шутка. Кто интересуется историей, может припомнить, к чему может привести антисанитария. Отрадно, что все структуры заинтересованы в том, чтобы жизнь граждан становилась более комфортной. Здесь отдельно нужно отметить работу депутата Натальи Юрченко, которая радеет за свой округ. Корреспондент Псковской Ленты Новостей лично видел, как с ней здоровается почти каждый в округе. Резюмируя, можно в очередной раз отметить, что инициатива – не наказуема. Инициатива необходима, чтобы жить было уютнее.

Андрей Николаев