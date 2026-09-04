От фонаря до канализации: как четыре ТОСа преображают псковский округ №8

В округе №8 состоялся выезд депутата Псковской городской Думы Натальи Юрченко. Небольшой, но густонаселенный округ небольшими шажками преображается. Где-то в этом участвуют территориальные общественные самоуправления, где-то вмешивается крепкая рука городской администрации. Как в восьмом округе переворачивают представление о ТОСах, – в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Народная, 1
В выезде в округ приняли участие глава города Пскова Борис Елкин и его заместители, депутат Наталья Юрченко. Выезд начался на улице Народной, возле дома №1. Как отметила Наталья Юрченко, жители этого дома крайне активны. Например, они собственными силами оградили дворовую территорию забором и на субботнике покрасили скамейки патриотическими цветами российского триколора. Сейчас чаяния жителей пали на видеонаблюдение. Имеющиеся на доме камеры сильно износились, а после недавних гроз и шторма некоторые вообще вышли из строя. Также жильцы хотят установить новую детскую площадку взамен демонтированной износившейся и отремонтировать входные группы парадных.
«Баннеры лучше не нужно, может, наклейки просто?» – ответила Наталья Юрченко.
Для детской площадки глава города предложил также через ТОС сделать покрытие вместо песка. По его словам, это распространенная практика.
«Надо было сделать ряд работ, чтобы во дворе было чище и безопаснее. Единственным инструментом стал ТОС. Где еще взять деньги? Скидываться не все могут. Кто-то не готов. А ТОС, как инструмент, пока единственная возможность», – отметил Александр.
Глава города отметил, что опыт ТОСов важен для остальных, поскольку реализованные проекты - хороший пример эффективности.
Другим основным вопросом для обсуждения на точке стал ремонт улицы Кузбасской Дивизии. Жильцы опасаются, что после соединения улицы с улицей Киселева транспортный поток с дальнего Завеличья перенаправится именно через их территорию, что создаст дополнительные пробки и трудности при выезде из двора.
В ответ Борис Елкин отметил, что недавно в генеральный план по застройке города Пскова вернули проект строительства еще одного моста через реку Великую. Его планируется сделать от улицы Киселева на Завеличье до улицы Ипподромной на Запсковье. Тем самым планируется разгрузить возможные автомобильные заторы на ближнем Завеличье.
Также в качестве возможного решения жильцы предложили главе города сделать одностороннее движение на улице Народной.
Затем жители пожаловались на безопасность пешеходного перехода к новой гимназии №28. Сейчас вдоль дороги паркуются машины, что закрывает обзор переходящим дорогу школьникам. В качестве решения глава города предложил ограничить парковку возле пешеходного перехода, как это сделано возле лицея №15 на улице Ленина.
Народная, 15
После обсуждений делегация переместилась к следующей точке – к дому №15 на улице Народной. С 6 января подвал этого дома систематически затапливается водами из канализации. Как отметила старшая по дому Кристина Ярославцева, зловоние распространяется до самых верхних этажей.
Суть проблемы заключается в том, что канализационно-насосная станция при строительстве дома в 2013 году была возведена с изъянами. В результате этого она не справляется с тем, что иногда попадает в канализацию. Кристина Ярославцева сообщила, что из труб систематически извлекают кучи салфеток, полотенец и подгузников. Жители не представляют, как с этим бороться.
Фото: Псковская городская Дума
На этом участке к делегации присоединился директор «Горводоканала», коллега Натальи Юрченко по Псковской городской Думе Константин Болотин. Он заверил, что «Горводоканал» каждый день откачивает нечистоты из подвалов.
Отмежевать станцию от многоквартирного дома не получится – для этого нужно собрать 100% подписей о согласии от собственников. По мнению Борис Елкина, эту задачу выполнить невозможно. Другой вариант – отделить участок земли принудительно через суд, но это может затянуться на долгие годы.
Наталья Юрченко поинтересовалась у Константина Болотина, какие работы вообще необходимо провести для решения этой проблемы.
В остальном, по заверению старшей по дому, проблем на территории нет. Лишь канализация портит всю картину.
Коммунальная, 32
Затем делегация переехала к дому №32 по улице Коммунальной. Активисты ТОС «К32» во дворе планируют установить площадку для отдыха взрослых людей. Необычно? Необычно. Как отметила старшая по дому Наталия Егорова, когда создавался ТОС, она клятвенно обещала сначала подумать о детях – ТОС реализовал проект по строительству детской площадки – а затем подумать и о взрослых. По мнению жильцов дома, им также не хватает места для отдыха. Чуть ранее ТОС еще реализовал проект по обустройству контейнерной площадки. Борис Елкин отметил, что ставит этот проект другим в пример – площадка выполнена в ярких зеленых тонах с фигурным ограждением.
«Наталия первая в нашем округе создала ТОС, и вот первый проект был реализован», – отметила Наталья Юрченко.
Сейчас жильцы хотят организовать возле дома видеонаблюдение. Его планируется установить до Нового года.
«Так можно с помощью ТОС сделать освещение на подъездах. Можно установить светодиодные фонари, они практически не расходуют электроэнергию, люди этого даже не заметят», – предложил Борис Елкин.
Наталия Егорова отметила, что многие переживают из-за того, что в доме живет много пенсионеров. Стоит вопрос о том, не будут ли фонари им светить прямо в окна.
«Надо сделать просто направленный свет. Он не будет светить в окна. Можно фонари повесить на козырьки подъездов. Датчики движение лучше не ставить, а то будет мигать очень сильно», – ответил Борис Елкин.
«С другой стороны, мы смеемся, мол, отстаньте от влюбленных парочек на лавочках, пусть в темноте сидят», – пошутила Наталия Егорова.
Также жильцы задумывались над установкой шлагбаума. Здесь все упирается в момент с пропуском машин спецслужб.
«Нам предлагали сделать шлагбаум, чтобы он реагировал на сирены, но надо понимать, что у нас через дорогу городская больница, он тогда будет постоянно открываться», – добавила старшая по дому.
Коммунальная, 20
Следующей точкой стал двор неподалеку – на Коммунальной, 20. Здесь жильцы через областной и городской конкурс ТОС отремонтировали входные группы подъездов и почтовые ящики. Активист ТОС Ольга Самсонова отметила, что входная группа обошлась в 350 тысяч рублей. В планах у них обустройство парковочной зоны, благо, что позволяет пространство двора, и асфальтирование дворового проезда.
Борис Елкин похвалил активистов ТОС за активную позицию и наличие стратегических планов. После этого делегация осмотрела плоды реализации проектов.
«Если с подрядчиком договариваешься, берешь у них коммерческое предложение, то на следующий год они делают все с той стоимостью, которая указана в документе, даже если меняется цена», – добавила Ольга Самсонова.
Борис Елкин также предложил активистам сделать освещение во дворе.
«Мы также думаем об освещении двора. Спасибо за подсказку», – сказала активист Надежда Сайя.
«Магеллан»
Последней точкой выезда стала территория бывшего торгового центра «Магеллан». Наталья Юрченко спросила у Бориса Елкина, что же будет здесь вместо бывшего ТЦ.
«Ответ достаточно простой. Будут парковочные места и зеленая зона. Собственник своими силами уже начал демонтаж, хотя в суде еще рассматривается дело о принудительном сносе. Здание не соответствовало требованиям безопасности. Это же нестационарный торговый объект. По сути, длинный ларек. Таких длинных ларьков не бывает. Надеюсь, что мы к этому никогда не придем, но в Санкт-Петербурге есть трехэтажные ларьки. Это вопрос безопасности, здравого смысла и других моментов. Доведем этот вопрос до конца», – рассказал Борис Елкин.
Итоги
Подытоживая выезд, Наталья Юрченко отметила, что в округе действуют четыре ТОСа. В этом году три из них очень эффективно поработали.
Фото: Псковская городская Дума
Она добавила, что в Псковской городской Думе функционирует специальный отдел, который готов «за ручку» провести всех желающих до создания ТОСа и написания проекта, что дает реальную возможность улучшить территорию.
Борис Елкин, подводя итог выезда, отметил, что ситуация в округе неплохая, но есть проблемные точки, на которые стоит обратить внимание: это и канализация, и освещение.
Фото: Псковская городская Дума
Градоначальник добавил, что есть и проблематика, которую силами ТОС не решить. Опять же имеется в виду проблема с канализацией на улице Народной, 15.
Территориальные общественные самоуправления не первый год доказывают свою эффективность на поле решения проблем, зачастую известных только местным жителям. Для многих становится открытием, что этот механизм действительно рабочий. Да, есть проблемы, и администрация города их открыто признает, но не абстрагируется, а вместе с жильцами и депутатами ищет решения. Проблема канализации – это отнюдь не шутка. Кто интересуется историей, может припомнить, к чему может привести антисанитария. Отрадно, что все структуры заинтересованы в том, чтобы жизнь граждан становилась более комфортной. Здесь отдельно нужно отметить работу депутата Натальи Юрченко, которая радеет за свой округ. Корреспондент Псковской Ленты Новостей лично видел, как с ней здоровается почти каждый в округе. Резюмируя, можно в очередной раз отметить, что инициатива – не наказуема. Инициатива необходима, чтобы жить было уютнее.
Андрей Николаев
Пресс-портреты