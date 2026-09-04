Пскович поблагодарил врачей скорой помощи за спасение близкого человека

Житель Пскова Андрей Фёдоров поблагодарил врачей скорой медицинской помощи за профессионализм и спасение близкого человека, сообщили Псковской Ленте Новостей на Псковской станции скорой помощи.

«Ранее и с опытом пришел к мнению, что "скорая медицинская помощь"- это минимум час ожидания, и был уверен в этом. Но при обращении в "103" попались люди, которые даже по телефону рассказали, что и как делать в ситуации, даже просили перезвонить, помогло ли. Особенная благодарность врачам пятой бригады – Анастасии Костюковой и Анне Ефремовой, работавшим 2 сентября. Столько профессионализма, вникания в проблему, терпения у молодых девчонок, а ещё и участвовали (не женское это дело) в спуске больной до машины! Я теперь могу сказать - я горжусь скорой помощью в родном городе! Как пятая бригада - таких не видел! Врачи супер, помогли предотвратить трагедию! Они точно достойны поощрения!» - поблагодарил медиков пскович.