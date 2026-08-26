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Глава Опочецкого округа обсудил с епископом Варнавой взаимодействие с епархией

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В последний день празднования Преображения Господня (в народе Яблочный Спас) глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин встретился с епископом Великолукским и Невельским Варнавой (Снытко). Как сообщил глава муниципалитета на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», на встрече обсудили основные вопросы взаимодействия епархии и администрации, отношения церкви и общества, а также помощь в благоустройстве территорий храмов и часовен округа.

Фотографии: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

Особое внимание уделили работе с детьми в воскресных школах при храмах. «Это место духовного воспитания: там ребят учат ценить добро, милосердие и любовь», — добавил Юрий Ильин.

Как отметил глава Опочецкого округа, православные традиции и приобщение детей и молодёжи к духовным ценностям помогают сохранить связь между поколениями и укрепить будущее нашей страны.

Также Юрий Ильин поблагодарил владыку за поддержку храмов и приходов Опочецкого округа.

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Пресс-портреты

Ильин Юрий Артамонович

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

Варнава (Евгений Алексеевич Снытко)

Варнава (Евгений Алексеевич Снытко)

Епископ Великолукский и Невельский

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