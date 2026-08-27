В псковском госпитале открыта запись на реабилитацию для участников СВО

Военнослужащие могут записаться на прохождение медицинской реабилитации в региональном координационно-методическом центре по оказанию медицинской помощи участникам специальной военной операции. Координационный центр создан на базе Госпиталя для ветеранов войн, сообщили Псковской Ленте Новостей в координационном центре.

Фото: Координационный центр по оказанию медпомощи ветеранам СВО

Реабилитационные мероприятия в Госпитале для ветеранов войн носят комплексный характер и включают медицинскую реабилитацию (физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру (ЛФК) под контролем специалистов, массаж, консультации психолога), диагностику для точного определения состояния пациента и составления индивидуального плана восстановления (лабораторные исследования; функциональную диагностику, УЗИ и рентгенографию), психосоциальную поддержку (консультации клинических психологов; тренинги по адаптации к повседневной жизни; помощь в решении бытовых и социальных вопросов), а также профессиональную реабилитацию (при необходимости): обучение новым навыкам для трудоустройства.

Основные группы показаний включают последствия боевых травм и ранений. Это частая причина, отметили в центре. Речь о переломах костей (конечностей, таза, позвоночника), повреждениях связочного аппарата суставов, состояниях после операций (в том числе после эндопротезирования, артропластики, реконструктивных вмешательств на позвоночнике). Сюда же относятся травмы периферической нервной системы (невропатии, плекситы).

Также обратиться можно при последствиях черепно-мозговых травм и нейроинфекций. Например, при последствиях контузии, острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта), состояния после удаления опухолей головного или спинного мозга, а также после операций по поводу артериальных аневризм или артериовенозных мальформаций.

Еще одна группа показаний - заболевания и состояния сердечно-сосудистой системы. Состояния после операций на сосудах сердца или клапанном аппарате, после перенесённого острого инфаркта миокарда, а также стабильное течение ишемической болезни сердца или гипертонической болезни, если требуется коррекция и восстановление.

Бронхолёгочные патологии - также один повод обратиться. Например, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) — если после лечения или обострения нужна работа над дыханием и выносливостью.

Помимо этого, в центр приглашаются ветераны СВО после завершения лечения онкологических заболеваний. Речь о реабилитации при лекарственных поражениях печени, поражении слизистых оболочек и кожи после лучевой терапии, недостаточности питания, отёчном синдроме после лимфаденэктомии или после онкоортопедических операций.

Психологические последствия боевого стресса - это тоже важная часть комплексной помощи. Показаниями могут стать посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР), тревожные расстройства, депрессивные состояния, синдром вегетативной дисфункции, астенический синдром — когда психика и нервная система нуждаются в поддержке и коррекции. Часто здесь работает мультидисциплинарная команда: врач-реабилитолог, клинический психолог.

Помимо этого, можно обратиться при необходимости восстановления после других серьёзных заболеваний или операций. Например, после тяжёлого течения COVID-19 (постковидный синдром), после сложных сочетанных травм, когда повреждено сразу несколько систем организма.

Ветеранам будет предложено несколько форматов, чтобы сделать восстановление максимально удобным. Амбулаторная реабилитация — подходит для пациентов, которые могут посещать процедуры в дневное время и возвращаться домой. Дневной стационар подразумевает, что пациент находится в госпитале в течение дня, получает комплекс процедур и возвращается домой на ночь. Круглосуточный стационар — для тех, кому требуется постоянное медицинское наблюдение и интенсивная реабилитация.

Чтобы попасть на реабилитацию, достаточно позвонить в региональный координационный центр по оказанию медпомощи ветеранам СВО: +7 (906) 224-20-66 или обратиться по адресу: Псков, улица Лагерная 3, кабинет №2.