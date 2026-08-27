Жительница Дедовичей осуждена условно на 10 месяцев за кражу 934 рублей

Дедовичский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении уроженки посёлка Дедовичи, обвиняемой в совершении кражи денег с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В ночь с 23 на 24 июня Горохова со своей знакомой и потерпевшим в его квартире употребляла спиртное. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны окружающих, подсудимая похитила банковскую карту потерпевшего, после чего покинула квартиру. Затем Горохова пришла в магазин, где оплатила покупки украденной картой на сумму 934 рубля.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого преступления .

Приговором суда женщина признана виновной по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком 10 месяцев.