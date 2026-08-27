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Жительница Дедовичей осуждена условно на 10 месяцев за кражу 934 рублей

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Дедовичский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении уроженки посёлка Дедовичи, обвиняемой в совершении кражи денег с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В ночь с 23 на 24 июня Горохова со своей знакомой и потерпевшим в его квартире употребляла спиртное. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны окружающих, подсудимая похитила банковскую карту потерпевшего, после чего покинула квартиру. Затем Горохова пришла в магазин, где оплатила покупки украденной картой на сумму 934 рубля. 

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого преступления .

Приговором суда женщина признана виновной по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком 10 месяцев.

«Несмотря на то, что размер похищенного Гороховой имущества не превысил 2,5 тысячи рублей, что могло повлечь наступление административной ответственности по статье 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), ее противоправные действия были квалифицированы по статье 158 УК РФ, поскольку в них имелся квалифицирующий признак кражи денежных средств "с банковского счета"», - уточнили в пресс-службе судов. 
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