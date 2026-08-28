ВТБ окажет поддержку продавцам Ozon, чьи товары пострадали из-за атак БПЛА

Предприниматели, пострадавшие в результате атак на логистическую и складскую инфраструктуру Ozon, смогут обратиться в банк за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующим кредитам, а также другими необходимыми мерами поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ВТБ.

Фото: пресс-служба ВТБ

Все обращения будут рассматриваться индивидуально с учетом запросов клиентов и особенностей их бизнеса.

Аналогичные меры банк уже предоставляет селлерам, пострадавшим в результате атак на логистические центры Wildberries.