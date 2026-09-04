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Торговцев просят подтвердить участие в псковском фестивале «Добрый рок-2027»

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Организаторы псковского фестиваля «Добрый рок» подвели итоги работы торговой зоны в 2026 году и призвали представителей бизнеса подтвердить свое участие в юбилейном XV фестивале в 2027 году. 

Видео: страница Андрея Семенова в сети «ВКонтакте»

Как Псковской Ленте Новостей сообщил директор летнего фестиваля Андрей Семенов, на мероприятии в этом году работали точки с домашней едой, фастфудом, блюдами на гриле, сладостями, коктейлями, кофе и другими напитками. Организаторы отметили, что команда за полтора дня не успела посетить все точки фудкорта и купить сувениры, однако она уверена в полной готовности продавцов к следующему сезону. 

Команда фестиваля рассчитывает, что на юбилейном XV фестивале снова будут работать все торговые площадки. Представители торговых точек должны подтвердить свое желание участвовать в мероприятии по ссылке

Фото: сообщество «Добрый рок | Псков» социальной сети «ВКонтакте»

Ранее организатор фестиваля Андрей Семенов сообщил, что команда уже осмотрела и покосила новую площадку для проведения мероприятия в Палкинском муниципальном округе, близ деревни Щепец. По его словам, земля на новом месте ровная, а площадь территории превышает размеры предыдущей площадки в деревне Слопыгино. 

В этом году организаторы остановили работу фестиваля в деревне Слопыгино, так как специалисты обнаружили боеприпас за пределами площадки. Андрей Семенов предположил, что его откопали «черные копатели» и бросили незадолго до начала фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).

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