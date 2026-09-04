ЛДПР проведет Единый день сбора подписей за реальную поддержку семьи

Сбор подписей за реальную поддержку семей в рамках подписной кампании «Миллион подписей для президента» проведет региональное отделение ЛДПР в Псковской области 5 сентября.

В ходе митинга депутаты ЛДПР расскажут о мерах поддержки семьи, на которых настаивает партия: «Народная ипотека» 3%, пересмотр критериев, по которым назначаются пособия семьям с детьми, а также лишение мигрантов выплат, пособий и льгот в пользу российских граждан.

Участники мероприятия смогут:

подписать коллективное обращение к президенту России за реальную поддержку семей;

встретиться с депутатами и кандидатами от ЛДПР;

передать свою жалобу или предложение;

получить консультацию по вопросам жилья, пособий, алиментов, устройства ребёнка в детский сад и другим проблемам семьи от депутатов ЛДПР.

Мероприятие пройдет 5 сентября с 12:00 до 14:00 в сквер имени 60-летия Великого Октября (Гайд-парк на Четырёх углах) в Пскове. Подробная информация о проекте.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»