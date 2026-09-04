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ЛДПР проведет Единый день сбора подписей за реальную поддержку семьи

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Сбор подписей за реальную поддержку семей в рамках подписной кампании «Миллион подписей для президента» проведет региональное отделение ЛДПР в Псковской области 5 сентября. 

В ходе митинга депутаты ЛДПР расскажут о мерах поддержки семьи, на которых настаивает партия: «Народная ипотека» 3%, пересмотр критериев, по которым назначаются пособия семьям с детьми, а также лишение мигрантов выплат, пособий и льгот в пользу российских граждан.

Участники мероприятия смогут:

  • подписать коллективное обращение к президенту России за реальную поддержку семей;
  • встретиться с депутатами и кандидатами от ЛДПР;
  • передать свою жалобу или предложение;
  • получить консультацию по вопросам жилья, пособий, алиментов, устройства ребёнка в детский сад и другим проблемам семьи от депутатов ЛДПР.

Мероприятие пройдет 5 сентября с 12:00 до 14:00 в сквер имени 60-летия Великого Октября (Гайд-парк на Четырёх углах) в Пскове. Подробная информация о проекте.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

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