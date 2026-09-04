Останки 20 бойцов нашли в Себежском укрепрайоне в ходе экспедиций «Команды Арктики»

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики», базовым вузом которого является РТУ МИРЭА, завершил поисково-мемориальный сезон 2026 года. Два направления одной линии — Себежский укрепрайон в Псковской области и посёлок Селижарово в Тверской области, оба на местах ожесточённых боёв 1941–1942 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Российском технологическом университете.

Фото: РТУ МИРЭА

В Себежском укрепрайоне с 10 по 20 июля в рамках 16-й «Вахты Памяти» студенты совместно с отрядом «Забытый батальон» вели поисковые работы. 16 июля под обломками железобетона на нижнем уровне дота под названием «Песок» были обнаружены останки советского солдата. Личность бойца пока не установлена, известна только дата гибели — 5 июля 1941 года. Командир отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков отметил: «85 лет он ждал нашего появления на его позиции». В общей сложности в рамках всех вахт в Себежском укрепрайоне найдено более 20 бойцов.

Параллельно с 13 по 30 июля в посёлке Селижарово Тверской области студенты работали на мемориальном комплексе, который расположен на Боковских высотах на берегу озера Волго и посвящён защитникам этого рубежа в боях 1941–1942 годов. Работы велись на трёх уровнях: обновление существующего воинского мемориала, создание новой «поляны четырёх мировых религий» — символа единства народов СССР, воевавших здесь вместе, и расширение мемориальной экспозиции экспонатами из зоны специальной военной операции, что связывает память о 1941–1942 годах с текущими событиями.

«Каждая такая экспедиция — это возможность восстановить историческую справедливость. Ребята стараются вернуть имена и судьбы тех, кто долгие десятилетия считался пропавшим без вести. Работа в Себежском укрепрайоне и Селижарово — это пример того, как «Команда Арктики» сохраняет память о героическом прошлом нашей страны. Ребята своими руками восстанавливают её следы на земле», — отметил проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. «Каждая такая экспедиция — это возможность восстановить историческую справедливость. Ребята стараются вернуть имена и судьбы тех, кто долгие десятилетия считался пропавшим без вести. Работа в Себежском укрепрайоне и Селижарово — это пример того, как «Команда Арктики» сохраняет память о героическом прошлом нашей страны. Ребята своими руками восстанавливают её следы на земле», — отметил проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» — масштабный межвузовский проект, основанный на базе РТУ МИРЭА. Он объединяет 120 вузов из 53 регионов России с целью вовлечения молодёжи в исследовательскую и экспедиционную деятельность. На сегодняшний день участники корпуса провели более 250 экспедиций по всей стране, включая работы в Арктике, на Байкале, Алтае и в других заповедных территориях.