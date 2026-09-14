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Ученые раскрыли механизм восстановления соленых озер

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Исследователи Института биофизики СО РАН и Сибирского федерального университета раскрыли механизм самовосстановления соленых озер после полного перемешивания их слоев. Это редкие события, которые происходят из-за изменений климата, раннего таяния ледников и других причин. В результате таких явлений в верхние слои озера поднимается скопившийся на дне ядовитый сероводород и другие газы, из-за чего гибнет большая часть микробиоты.

Изображение сгенерировано нейросетью

Ученые получили возможность в деталях изучить этот процесс благодаря многолетним наблюдениям и отбору проб на озере Шира в Хакасии, вода и ил которого обладают лекарственными свойствами.

«Мы несколько лет отбирали пробы и попали в такое состояние — можно сказать, повезло, — когда произошел резкий «переворот» озера. Оказалось, что в этот период сульфатредуцирующие бактерии (которые производят сероводород) просто исчезли. А потом, когда водоем восстановил структуру, вновь появились», — сообщил заместитель директора по научной работе Института биофизики СО РАН, профессор кафедры биофизики Сибирского федерального университета Денис Рогозин.

Исследования показали, что выживанию экосистемы способствует «микробный каркас» — сообщество бактерий, которое во время катаклизма берет на себя поддержание основных функций микробиоты: циклов серы, азота, фосфора и других веществ. По словам ученых, водоемы, подобные озеру Шира, — это ценные природные объекты, где ежегодно отдыхают и поправляют здоровье тысячи людей. Понимание механизмов восстановления акватории поможет выработать способы долговременного сохранения ее полезных свойств. Также полученные знания помогут разработать методы создания озер с заданными свойствами на месте заброшенных карьеров и затопленных рудников, пишут «Известия».

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