Магнитная буря, которая принесет дискомфорт метеозависимым, пройдет сегодня

В начале сентября геомагнитная обстановка спокойная, но, по данным Лаборатории солнечной астрономии, на Солнце происходит что-то интересное, и это может вылиться в магнитные бури. Ученые заметили активность на нашей звезде, которая может перерасти в магнитную бурю, в том числе и 7 сентября.

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Ученые заметили резкую активизацию на левом крае Солнца. Там фиксируются множественные выбросы плазмы, но их источники пока не видны с Земли — они находятся на обратной стороне звезды. Единственный аппарат, который мог бы заглянуть туда, сейчас смотрит на ту же сторону, что и мы, так что информации о скрытых процессах нет.

«С текущей позиции солнечное вещество пока не способно достичь Земли. Для формирования рисков активность должна продержаться еще 4–5 суток», — поясняют специалисты.

Через 1–2 дня картина прояснится: группы пятен пересекут линию горизонта и станут видны. Тогда можно будет оценить их размер и понять, стоит ли ждать мощных вспышек.

7 сентября геомагнитная обстановка будет неспокойной. Уровень активности — около 3,5 баллов из 9, что выше обычного. Вероятность магнитной бури — 31%, еще 40% — что магнитосфера будет возбужденной, и только 21% — что все пройдет спокойно. Так что день обещает быть нервным для метеозависимых.

Индекс активности (АР) составит 15, солнечное излучение F10.7 — 105 единиц. Показатели в пределах нормы, но на фоне возмущений метеочувствительные могут почувствовать дискомфорт, пишет URA.ru.