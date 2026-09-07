Минздрав введет новые правила для доноров с 1 января 2027 года

Минздрав России введет новые правила для доноров с 1 января 2027 года, они предусматривают увеличение срока хранения анкеты донора и возможность проведения экспресс-тестирования перед первой донацией. Это следует из приказа Минздрава РФ.

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Согласно документу, перед первой донацией будет допустимо экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций (передающиеся при переливании крови).

Кроме того, анкета донора, информированное добровольное согласие пациента, а также согласие на обработку персональных данных могут быть оформлены в электронном формате и подписаны электронной подписью.

Изменения коснутся сроков хранения документации. С 2027 года анкета донора и согласие на обработку персональных данных будут храниться 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в электронной базе с момента первой донации. Ранее этот срок составлял пять лет.

Из документа также следует, что срок временного медотвода после контакта с ВИЧ-инфицированным увеличен до 365 дней. Период отвода для контактов с больными вирусными гепатитами B и C и сифилисом остается прежним — 120 дней, пишет ТАСС.