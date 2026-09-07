 
Общество

В России почти половина школьных учителей старше 50 лет

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В российских школах доля учителей старше 50 лет составляет около 45%, а молодых специалистов до 30 лет — 15%, заявили в консалтинговой компании SBS.

Кроме того, в стране стране сложился заметный дефицит педагогов по основным предметам, в частности, по математике, физике, русскому языку и информатике.

«Нехватка кадров из года в год компенсируется за счет личного ресурса учителей. Педагог вынужден работать и за методиста, и за психолога, и за социального работника. А его базовый оклад в большинстве регионов не достигает МРОТ. Пока такая ситуация будет продолжаться, приток молодых кадров останется минимальным», — полагает руководитель проектов компании Вячеслав Романычев.

За последние девять лет средняя нагрузка на педагогов увеличилась больше чем на 20%, подсчитали аналитики.

А по данным Института образования НИУ ВШЭ, число начинающих школьных учителей с 1987 года сократилось почти в два раза. Помимо этого, в 2020/21 годах случился перелом: педагогов в возрасте старше 60 стало больше, чем специалистов младше 30 лет, пишут «Известия».

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