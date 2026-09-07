Брейн-ринг, пейнтбол и музыка: в Пскове подвели итоги слёта «Академия лидерства»

Традиционный слёт «Академия лидерства» творческой компании «Астра Видео» прошёл на базе оздоровительного лагеря «Салют» в Порховском округе при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Фото здесь и далее: комитет по спорту и делам молодежи администрации города Пскова

В мероприятии приняли участие сто молодых людей: команды семи городских школ и студенческий сборный отряд. Программа слёта включала творческие, спортивные, интеллектуальные, творческие, креативные и патриотические мероприятия.

В этом году впервые в «Академии лидерства» прошел «родительский день»: родители влились в мероприятия слета и на целый день погрузились в атмосферу, играли в мобильные игры, пейнтбол, брейн-ринг.

Также в рамках программы прошла серия мероприятий федерального эксперта Олеся Назарой: игра-лаборатория «Традиционные ценности», тренинг на развитие креативных способностей и навыков самоопределения. Петербургская команда КВН «Двери» сделала свой юмористический проект, а певица Елизавета Степанова – модельную музыкальную программу «Голубой огонек», где участники слета исполняли советские шлягеры с ведущими псковскими музыкантами. Большим ярким проектом стало спортивное мероприятие «Лига чемпионов» под руководством Кристины Алексеевой и Влада Опивалова. Традиционно сетку мероприятий составляют выпускники-организаторы ТК «Астра Видео» под руководством директора творческой компании Елены Моряковой.

«Каждый слёт уже на протяжении более 25 лет – это уникальная возможность для молодых людей попробовать себя в самых разных видах деятельности. Управление командой и кризисными ситуациями, лидерская атмосфера, написание и организация игр и мероприятий – всё для мощной креативной, интеллектуальной и физической прокачки молодёжи всего за 10 дней! В этом году после слёта команда организаторов поспособствовала воплощению молодёжного фестиваля «Грохот», который собрал молодых квнщиков в рамках программы "Регион для молодых" (Росмолодёжь) национального проекта "Молодёжь и дети". Так что слет получился в этом году особенным и очень насыщенным» – отметили организаторы. Смотрите также Молодёжный «Грохот» завершился в Пскове фестивалем КВН

Впереди активистов ожидают турниры по пейнтболу, брейн-рингу, флорболу, межсезонный слет и школьная и студенческая КВН-лига.

В 2026 году творческая компания «Астра Видео» отметила своё 30-летие.

«Все это время организация стоит на страже всестороннего развития молодых люде региона при активной поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Пскова», - заключили в комитете.