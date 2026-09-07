Брейн-ринг, пейнтбол и музыка: в Пскове подвели итоги слёта «Академия лидерства»

Традиционный слёт «Академия лидерства» творческой компании «Астра Видео» прошёл на базе оздоровительного лагеря «Салют» в Порховском округе при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.
Фото здесь и далее: комитет по спорту и делам молодежи администрации города Пскова
В мероприятии приняли участие сто молодых людей: команды семи городских школ и студенческий сборный отряд. Программа слёта включала творческие, спортивные, интеллектуальные, творческие, креативные и патриотические мероприятия.
В этом году впервые в «Академии лидерства» прошел «родительский день»: родители влились в мероприятия слета и на целый день погрузились в атмосферу, играли в мобильные игры, пейнтбол, брейн-ринг.
Также в рамках программы прошла серия мероприятий федерального эксперта Олеся Назарой: игра-лаборатория «Традиционные ценности», тренинг на развитие креативных способностей и навыков самоопределения. Петербургская команда КВН «Двери» сделала свой юмористический проект, а певица Елизавета Степанова – модельную музыкальную программу «Голубой огонек», где участники слета исполняли советские шлягеры с ведущими псковскими музыкантами. Большим ярким проектом стало спортивное мероприятие «Лига чемпионов» под руководством Кристины Алексеевой и Влада Опивалова. Традиционно сетку мероприятий составляют выпускники-организаторы ТК «Астра Видео» под руководством директора творческой компании Елены Моряковой.
Впереди активистов ожидают турниры по пейнтболу, брейн-рингу, флорболу, межсезонный слет и школьная и студенческая КВН-лига.
В 2026 году творческая компания «Астра Видео» отметила своё 30-летие.
«Все это время организация стоит на страже всестороннего развития молодых люде региона при активной поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Пскова», - заключили в комитете.