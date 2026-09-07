На Урале изучили астероиды, потенциально опасные для Земли

Оценить риск столкновения астероидов с Землей позволят новые данные о семи космических объектах, полученные учеными УрФУ. Специалисты определили физические и динамические параметры этих тел. Результаты опубликованы в журнале Icarus.

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Для оценки опасности сближающихся с Землей астероидов ученым необходимы данные об их размерах, составе, скорости вращения и траектории. Однако поймать такой объект в поле зрения телескопов удается лишь кратковременно — астероиды быстро уходят из зоны наблюдения.

Исследователи Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) провели многоцветные фотометрические наблюдения на телескопе, то есть измерили яркость семи астероидов в разных цветовых диапазонах.

«Наблюдая за объектом и определяя его координаты, мы можем уточнить его орбиту. Анализируя изменения блеска астероида в нескольких светофильтрах, мы получаем данные о его составе поверхности, периоде вращения, форме тела и направлении оси», — объяснил заведующий кафедрой астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды УрФУ Эдуард Кузнецов.

Ученые определили абсолютную звездную величину астероидов — от 15,8 до 18,1. По этому показателю можно оценить размеры объектов: в данном случае они составляют от нескольких сотен метров до двух километров. Периоды осевого вращения этих тел — от 4 до 9 часов, а форма — вытянутая.

«Все изученные объекты отнесены к силикатному типу. Как объяснили уральские исследователи, в прошлом они были частью более крупных тел, где происходило плавление и разделение вещества. Впоследствии эти тела разрушились, например, в результате столкновений», — объяснил исследователь Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Михаил Галлиулин.

Полученные данные, по словам ученых, позволяют моделировать вход астероидов в атмосферу и оценивать последствия возможного столкновения с Землей.

В дальнейшем авторы исследования планируют продолжить наблюдения за космическими объектами, в том числе за потенциально опасным астероидом Apophis. По их словам, он сблизится с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние менее 32 тысяч километров. Также исследователи намерены совершенствовать методы обработки данных для поиска спутников у астероидов, сообщили в пресс‑службе вуза.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования России, пишет РИА Новости.