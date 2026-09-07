Стало известно, когда мошенники чаще всего звонят несовершеннолетним псковичам

МТС и Positive Technologies представили совместное исследование, посвящённое цифровой безопасности детей и родителей. Аналитики выяснили, что чаще всего для воздействия на несовершеннолетних злоумышленники используют звонки (43%). За первое полугодие 2026 года российским пользователям младше 18 лет поступило около 92,6 млн нежелательных звонков.

При звонках несовершеннолетним в Псковской области злоумышленники чаще всего представляются операторами связи (24%), предлагают дополнительный доход и инвестиции (21%) или звонят от имени маркетплейсов, служб доставки и почты (13%). Наиболее уязвимая возрастная группа — дети 11–14 лет: на них приходится 43% зафиксированных случаев. Доля подростков 15–17 лет — 37%, детей 6–10 лет — 21%. Детям Псковской области мошенники чаще всего звонят в будни, пик приходится на пятницу, 12 часов — время, когда ребёнок находится без непосредственного контроля родителей и может самостоятельно ответить на вызов.

Главный метод воздействия на детей — игровой: в 36% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Ещё 27% строятся на желании ребёнка «спасти родителей», 18% — «спасти себя», 8% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребёнок часто становится способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным. Примерно в каждой десятой игровой атаке ребёнок доходит до оформления кредита на родителей. Отдельным риском становится дропперство — предложения «легкой подработки», которые на деле сводятся к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.

По данным аналитиков МТС и Positive Technologies, в отношении родителей мошенники адаптируют старые схемы под школьную повестку. Фишинг маскируют под электронные дневники, фейковые магазины — под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения — под сборы в родительских чатах, поступление выплат, запись в кружки или к репетитору.

«Дети и подростки иначе, чем взрослые, воспринимают телефонные звонки и сообщения: у них меньше опыта, чтобы сразу распознать давление, манипуляцию или скрытый риск. Поэтому мошенники нередко рассчитывают именно на доверчивость и быструю реакцию ребёнка. Отдельная проблема – вовлечение подростков в дропперство, когда они могут даже не понимать, что фактически становятся частью преступной схемы. В Псковской области такие прецеденты уже были, и это хороший повод ещё раз проговорить с детьми последствия подобных “предложений”. При этом разговоры о безопасности стоит дополнять технологическими инструментами: к примеру, сервис МТС “Защитник” помогает блокировать нежелательные звонки, предупреждать о возможных звонках от злоумышленников и снижать вероятность того, что опасный контакт вообще состоится», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.