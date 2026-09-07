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Суд взыскал почти миллион рублей за кражу денег у великолучанки

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Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску великолучанки к жителю Алтайского края о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

В иске истец указала, что в мессенджере «Телеграмм» ей поступил звонок от «сотрудника ФСБ», который сообщил, что украдены ее паспортные данные и впоследствии будут попытки оформить кредит на ее имя. Было предложено снять все имеющиеся денежные средства и перечислить их на «безопасные» счета.

Действуя по указанию «сотрудника ФСБ» и некого «сотрудника Центрального Банка», истец обналичила денежные средства в размере 1 370 000 рублей и посредством мобильного приложения «Центральный Банк», «Телемост» и стороннего приложения по наблюдению за телефоном с доступом к микрофону и камере зачислила, в том числе на банковскую карту, открытую на имя ответчика, 900 000 рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело, истец признана потерпевшей.

Установлено, что ответчик продал открытую на свое имя карту, чем нарушил порядок использования электронных средств. Таким образом, он самостоятельно несет все обязательства, вытекающие из ее использования третьими лицами.

Суд удовлетворил исковые требования великолучанки и взыскал с ответчика сумму обогащения в размере 900 000 рублей, проценты за пользование денежными средствами в размере 66 088,36 рубля, а также расходы по оплате труда адвоката в размере 5 000 рублей.

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