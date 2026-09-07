Вопрос водоснабжения заречной части Новосокольников подняли на встрече с депутатом

Главная задача выездов в округа — из первых уст узнать, какие проблемы требуют первоочередного решения. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Псковской области 7-го созыва Андрей Козлов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» по итогам встреч с жителями и трудовыми коллективами в Новосокольническом муниципальном округе, в частности с сотрудниками местного райпо.

Фотографии: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

Как отметил депутат, обсудили много важных тем. Одна из них - модернизация дворов и расширение планов по ремонту придомовых территорий Новосокольников: жители хотят видеть свои дворы уютными и комфортными. Еще один вопрос - развитие ТОСов и вовлечение граждан в грантовые программы для благоустройства силами самих жителей. Андрей Козлов рассказал людям, как получить поддержку на местном и региональном уровнях. Помимо этого, жителей волнует водоснабжение заречной части города: вопрос проведения центрального водопровода в частные дома за рекой — один из самых острых и системных.