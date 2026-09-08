Написать «Атомный диктант» предлагают псковичам 

Международный просветительский проект «Атомный диктант-2026» проходит с 28 августа по 28 сентября. Жители Псковской области смогут проверить свои знания об атомной отрасли онлайн или очно на площадках в Пскове и Острове, говорится на сайте мероприятия.

«Атомный диктант» — ежегодный проект, посвященный истории и достижениям российской атомной отрасли, современной науке и технологиям. Вопросы охватывают атомную энергетику, ядерную медицину, освоение Арктики, исследования космоса и другие направления применения атомных технологий. Для участия не требуется специальное образование или подготовка — присоединиться могут люди любого возраста и уровня знаний.

В Пскове диктант пройдет на базе Псковского государственного университета по адресу: площадь Ленина, 2. Написать его можно 8 сентября в 12:30, 9 сентября в 16:00, 10 сентября в 10:15 и 14:15, а также 11 сентября в 12:30.

Еще одна очная площадка будет работать в Островском многопрофильном колледже по адресу: Остров, Учебный городок, 3. Здесь «Атомный диктант» состоится 11 сентября в 10:00.

Пройти диктант также можно онлайн до 28 сентября на официальном сайте проекта. Часть заданий представлена в формате видеовопросов — их задают представители атомной отрасли, науки, образования, культуры, спорта и общественной сферы.

По итогам участия каждый написавши диктант получает электронный диплом.

«Атомный диктант» проводится с 2021 года. Проект организует Союз организаций атомной отрасли «Атомные города» при поддержке Госкорпорации «Росатом». В 2026 году он объединит более 500 площадок.