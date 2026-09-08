 
Общество

В МВД предупредили о схемах мошенников с электронными дневниками

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Мошенники под предлогом обновления или подтверждения номера телефона в электронном дневнике выманивают у россиян код из смс, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В последнее время участились случаи, когда злоумышленники в качестве повода для обращения к гражданам используют необходимость обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику. Под этим предлогом они убеждают жертву предоставить доступ к конфиденциальной информации, что в дальнейшем приводит к серьезным последствиям», - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе Max.

Получив доступ к данным, злоумышленники могут войти в аккаунты на «Госуслугах», в онлайн-банках и других сервисах, либо реализовать схему со звонком из «правоохранительных органов» и требованием перевести средства на «безопасные счета».

В ведомстве подчеркнули, что официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из смс, пароли или паспортные данные по телефону, любые операции с электронным дневником проводятся через официальные платформы школ или портал «Госуслуги».

«При получении подозрительных звонков следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с учебным заведением для проверки информации. Эти простые меры предосторожности помогут избежать потери денежных средств и сохранить конфиденциальность личных данных», - заключили в МВД.
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