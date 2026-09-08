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В Псковской области разыскивают мужчину, задолжавшего трем дочерям более миллиона рублей

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УФССП России по Псковской области разыскивает 42-летнего жителя Локнянского муниципального округа Ивана Марцинкевича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве

Фото: УФССП России по Псковской области

Мужчина обязан платить алименты на содержание трех дочерей, однако уклоняется от исполнения решения суда. Задолженность составляет более одного миллиона 100 тысяч рублей.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении данного неплательщика алиментов, просят сообщить в дежурную часть УФССП России по Псковской области: 8 (8112) 699-099.

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