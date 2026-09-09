 
Общество

Интернет проведут в одну из деревень Усвятского округа до конца года

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Псковская область стала одним из четырех пилотных регионов, где Минцифры и «Ростелеком» начинают строительство оптоволоконных сетей в небольших населенных пунктах. В Усвятском округе в программу вошла деревня Шершни, работы планируют завершить до конца 2026 года, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем канале в Мах.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Александр Козловский совместно с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Козловым и главой Усвятского округа Дмитрием Петровым провели встречи с жителями поселка Усвяты и деревни Глазуново.

Как отметил депутат, в Усвятах жители улицы Юбилейной говорили о ремонте дороги и необходимости капитального ремонта дома № 7. Также обсудили состояние грунтовых дорог в деревнях Шершни и Стеревнево, газификацию и меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Отдельно подняли вопрос работы почтовых отделений в районном центре, которые сейчас принимают жителей только два дня в неделю по четыре часа. Как пояснил Дмитрий Петров, такой график связан с нехваткой сотрудников: «Большую часть кадровых вопросов уже удалось решить. Осталось найти руководителя почтового отделения в Усвятах — после этого отделения смогут вернуться к полноценной работе».

В Глазуново одна из главных проблем — слабая мобильная связь и интернет. В Усвятском округе в программу по строительству оптоволоконных сетей в небольших населенных пунктах вошла деревня Шершни, работы планируют завершить до конца 2026 года.

«Если проект покажет хорошие результаты, созданная инфраструктура позволит постепенно подключать и другие небольшие деревни, в том числе и Глазуново», — добавил Александр Козловский.

Кроме того, на встречи с депутатами и главой округа жители попросили установить освещение у остановки, которая четыре года назад появилась в конце деревни по их инициативе, а также скорректировать летнее расписание автобусов, чтобы транспорт ходил хотя бы дважды в неделю.

 
«Все обращения зафиксировали. По каждому вопросу будем работать вместе с местными властями и профильными организациями», — Александр Козловский.

 

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Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Петров Дмитрий Анатольевич

Петров Дмитрий Анатольевич

Глава Усвятского муниципального округа Псковской области

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