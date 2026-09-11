Т2 запустил реальную сеть 5G в России

T2, российский оператор мобильной связи, запустил 5G в 7 городах-миллионниках страны. Компания развернула первую настоящую сеть пятого поколения в России в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Красноярске. Технология 5G доступна более чем 45 млн жителей этих городов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Т2, новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE и качественное изменение клиентского опыта.
Фото: пресс-служба Т2
Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона. На старте проекта услугами пятого поколения могут пользоваться жители семи городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Красноярска. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G.
Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.
Коммерческий запуск 5G для широкой базы клиентов стал возможным благодаря разработке и утверждению регулятором режима технологической нейтральности – разрешению использовать текущие диапазоны частот под новую технологию. В 2025-2026 гг. Т2 активно тестировал 5G в городах-миллионниках: для оценки абонентской базы, анализа функционала операторского оборудования и поддержки стандарта пользовательскими терминалами. Это стало основой для единовременного запуска в крупнейших городах России реальной сети пятого поколения, которая соответствует всем технологическим критериям.
Сочетание технейтральности и выделения дополнительных частот, реализованное Минцифры России, является уникальным и оптимальным сценарием. Он обеспечивает запуск и развертывание сетей 5G в максимально быстрые сроки, опираясь на использование уже существующей инфраструктуры. Это особенно важно не только для скорости запуска, но и для обеспечения приемлемых экономических параметров, отметили в Т2. Такое решение позволяет на первом этапе предложить клиентам технологию уже сейчас, на зарегистрированных в сетях устройствах. Впоследствии – задействовать диапазон 4,63–4,99 ГГц для запуска высокопроизводительных сетей и создавать новые цифровые сервисы, в том числе для нужд промышленности.
Т2 несет пользователям правдивое знание о 5G в российском сценарии: запустил лендинг, рассказывающий о специфике технологии, подобрал линейку абонентских устройств в салонах, которые учитывают архитектуру запуска стандарта, и предложил скидку на эти смартфоны, создал актуальную карту покрытия и помог клиентам проверить на сайте, поддерживает ли их телефон 5G.
Второй этап включает строительство сети пятого поколения в новом частотном спектре 4,63-4,99 ГГц в соответствии с обсужденным с рынком решением ГКРЧ. Он предполагает последовательное покрытие 5G ключевых мест массового пребывания во всех городах-миллионниках вплоть до конца 2031 года. Оператор Т2 также планирует реализовать проекты в новом стандарте для корпоративного сегмента и государственно-частного партнерства.
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