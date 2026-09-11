Обязательно нужно тиражировать — Наталья Мельникова о наставничестве в Псковской области

Регионы должны тиражировать опыт Псковской области по наставничеству и поддержке молодых специалистов, который позволил области сократить дефицит медицинских кадров с 52 до 36 процентов. Такое мнение высказала член Совета Федерации от региона Наталья Мельникова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, оценивая итоги рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым, которая прошла в Москве.

В ходе встречи глава региона доложил о социально-экономическом развитии области. Губернатор отметил, что регион внедрил программу мощной поддержки специалистов. Наталья Мельникова подчеркнула важность такого подхода. «Наставничество в социальной сфере - это очень важный и ответственный этап, который обязательно нужно тиражировать на всей территории России», - заявила она.

Сенатор также указала на серьезный дефицит кадров в здравоохранении. Она отметила, что регион открыл современный учебно-лабораторный корпус, который позволяет удерживать кадры в регионе. «Без наставничества абсолютно невозможно успешно проходить стажировку, становиться профессионалами с первых дней», - пояснила Наталья Мельникова.

Сенатор добавила, что опытные наставники готовы передавать свой опыт молодым специалистам, приходящим в отрасль. «Постепенное, поэтапное наставничество, сопровождение, передача профессионального опыта - очень важная система, которая сыграет огромную роль в быстрой адаптации молодого специалиста, в его качественной подготовке к работе», - резюмировала Наталья Мельникова. Программа обеспечит сопровождение специалиста и повышение его уровня на протяжении всего наставничества, поэтому регионы должны применить её на федеральном уровне, добавила она.

Напомним, на встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Также подняли вопрос дефицита кадров. Глава региона сообщил, что негативную тенденцию по увеличению дефицита медицинских и педагогических кадров уже удалось переломить.