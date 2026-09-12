 
Общество

В Пушкинских Горах прошла ярмарка «Золотая осень»

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Уха по-пушкиногорски, выступления артистов и розыгрыш призов стали частью сельскохозяйственной ярмарки «Золотая осень – 2026», которая прошла в зоне отдыха «Борок» в Пушкинских Горах. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / МАХ

«Получилась она действительно праздничной, развлекательной, наполненной разными вкусами и ароматами, а хорошая погода, выступление артистов, интересные фотозоны и уха по-пушкиногорски, которой потчевали всех желающих, добавили прекрасных моментов сегодняшнему субботнему дню!» — отметила Оксана Филиппова.

На ярмарке свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители, фермерские и личные подсобные хозяйства. Посетители могли приобрести рыбу, мясо, кондитерские изделия, цветы и саженцы.

Вместе с помощником губернатора Псковской области Михаилом Каратышем Оксана Филиппова поприветствовала участников ярмарки и поблагодарила тех, кто занимается сельским хозяйством и выращивает продукцию для жителей региона.

 

В центре ярмарки работала сцена в осеннем оформлении, где прошла практически беспроигрышная лотерея. Главным призом стала мантоварка.

Отдельным нововведением этого года стала уха по-пушкиногорски, которую приготовила семья Ильиных из деревни Васильевское.

«Надеюсь, она понравилась пушкиногорцам и гостям нашего края и станет традиционным элементом будущих мероприятий!» — написала глава округа.

По словам главы округа, ярмарка удалась и стала возможностью не только приобрести местную продукцию, но и провести время в зоне отдыха «Борок».

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