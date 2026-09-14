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Директорам псковских школ представили возможности профориентации молодёжи

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В начале нового учебного года в Пскове прошла встреча с директорами городских школ. Врио руководителя Областного центра занятости населения Наталия Мозговая представила руководителям образовательных учреждений возможности кадровых центров по профориентации и маршрутизации молодёжи. Встреча дала старт более тесному сотрудничеству между службой занятости и школами региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦЗН. 

Фото здесь и далее: ОЦЗН

Ключевая задача проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи - создать для каждого ученика персональный карьерный маршрут, а не просто провести разовое мероприятие. В рамках нацпроекта «Кадры» школьникам доступны:

Цифровые платформы. Маршрутизация осуществляется через три платформы: «Работа России» (trudvsem.ru) — подача заявлений на профориентацию и поиск вакансий; «Билет в будущее» — профориентационное тестирование и профпробы; «Карьерный навигатор» — построение индивидуальной карьерной траектории. Центр занятости оказывает полную методическую и техническую поддержку школам.

Индивидуальные карьерные консультации. Карьерный консультант сопровождает каждого ученика индивидуально: проводит диагностику интересов и способностей, помогает подать заявление через портал «Работа России», выдаёт заключение с рекомендациями, а при необходимости предлагает бесплатное переобучение по востребованным в регионе профессиям. Центр готов приходить в школы с выездными консультациями и проводить встречи с учениками 8–11-х классов и их родителями.

Профтуры и экскурсии на предприятия. Планируется кратно увеличить количество экскурсий. Цель — не просто показать цех, а помочь ученику «примерить» профессию. Экскурсии будут проводиться с элементами профпроб, маршруты формируются по итогам тестирования. В экскурсиях участвуют и родители.

 

Ярмарки вакансий и дни карьеры. Для учеников 9–11-х классов и выпускников колледжей проводятся общие и специализированные ярмарки, в том числе для детей с инвалидностью и ОВЗ.

Работа с родителями. Планируются специальные родительские собрания с участием карьерных консультантов не реже двух раз в год, информирование о востребованных профессиях, системе СПО и целевом обучении.

«Наша общая стратегическая задача — выстроить персональный карьерный маршрут для каждого школьника, чтобы помочь ему сделать осознанный выбор профессии, получить востребованную специальность и остаться работать в Псковской области», - отметила Наталия Мозговая.

Директора школ проявили живой интерес к представленным возможностям, отметили в ОЦЗН. «Встреча стала отправной точкой для более тесного и системного сотрудничества между образовательными учреждениями и службой занятости. Карьерные консультанты Кадрового центра «Работа России» готовы к выездным мероприятиям по запросу школ», - добавили в центре.

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