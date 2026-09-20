Блогер собрал автомат, который придумывает газировку на любой вкус

Блогер Luke Creatives создал автомат, который наливает газировку по любому запросу из полумиллиона возможных вкусов.

Видео: сообщество «NNets | Нейросети» в социальной сети «ВКонтакте»

Внутри автомата — 20 базовых сиропов. Пользователь говорит, какой вкус хочет получить, а нейросеть подбирает ингредиенты и пропорции, после чего автомат сразу наливает готовый напиток.

Например, запрос «летняя ночь» превратился в ваниль с каплей корицы. На создание проекта ушло больше 300 дней и два сожжённых Raspberry Pi, следует из информации, размещенной в российском ИИ-журнале о нейросетях, искусственном интеллекте и роботах.